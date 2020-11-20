夜潛喪命｜恩愛夫妻將軍澳大廟灣浮潛　丈夫溺斃遺三孤寡

將軍澳發生浮潛慘劇，育有一子一女的美滿家庭痛失父親。事發於昨（19日）晚11時許，恩愛夫妻與1名男友人到環保大道附近大廟灣浮潛，約1小時後友人發現廖姓男死者失蹤，然後發現他遇溺並將他救起，惜返魂乏術。據了解死者有潛水牌，無長期病患。 四口家頓失支柱，遺孀廖太哭成淚人。廖太說，11歲兒子強忍傷痛懂事地安慰她：「媽咪以後我照顧你，你仲有我。我成世都唔會離開你。」

「（丈夫是）家庭支柱嚟㗎，就咁掉低我三個。我個仔仲好細，個女7歲多點，阿仔12歲都未夠。」面對喪夫之痛，廖太泣不成聲，憶起事發時經過，聞者傷心。

正值盛年的37歲死者別名「阿邦」，昨晚（19日）與妻子及一名男友人到環保大道附近大廟灣浮潛。廖太說三人晚上9時多落水浮潛，個多小時後，丈夫上水指不見朋友，觀察到朋友位置後阿邦表示前往照應，怎料是訣別之時，「點知朋友上咗嚟我老公無上到。」

「唔得啦！阿邦唔得啦！」朋友上岸後5至10分鐘，打算呼喚阿邦上水，卻見他面部朝下。「（朋友）扯佢（阿邦）上嚟，佢已口吐白沫，已經不清醒，朋友要替他急救。」廖太大受打擊，「我手震到，999都打唔到。」阿邦由救護車送院搶救，可惜返魂乏術。據了解死者有潛水牌，並有至少5年潛水經驗，無長期病患。廖太則指曾前往事發地點4至5次，每次都平安歸來。

一對子女支撐母親

阿邦是一對子女眼中的「最佳爸爸」，曾於他的生日送上「最佳爸爸獎」獎座，上面的心形印有一家四口合照。11歲兒子知道父親離世後，躲在房間痛哭。廖太說兒子不忘安慰自己：「媽咪以後我照顧你，你仲有我。佢話，我成世都唔會離開你。」三人互為支柱。一家四口居住自置居屋單位，本來是家庭主婦的廖太頓時要支撐家庭經濟，「無咗支柱，已經冧咗落嚟，首先要安慰、照顧好佢兩個（小朋友），呢度（樓）唔會放棄，打多幾份工都要捱落去撐落去。」

事發於昨晚（19日）11時許，警方接獲廖太報案，指其37歲丈夫在將軍澳大廟灣浮潛期間懷疑遇溺。廖由朋友救起，昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。（劉定安攝）

事發於昨晚（19日）11時許，警方接獲廖太報案，指其37歲丈夫在將軍澳大廟灣浮潛期間懷疑遇溺。廖由朋友救起，昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。廖的死因有待驗屍後確定。