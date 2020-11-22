浪翠園三屍命案｜21歲長女及16歲孻子　同患亞氏保加症

深井浪翠園昨日（21日）發生倫常慘案，51歲抑鬱婦偕一對子女伏屍家中近一周，遷出兩個月的丈夫回家始揭發。據了解，夫婦1997年結婚，妻子於2005年誕下孻子後患上抑鬱症，之後夫妻關係轉趨惡劣，至近日妻子更提出離婚，最終丈夫兩個月前搬走。另外，兩名分別21歲讀大學的長女及16歲讀中學的孻子，皆患有亞氏保加症。

一名懷疑是男戶主的男子臥床送院，並以風衣遮住上半身。

據了解，涉案姓潘一家四口居於深井浪翠園三期十座一單位，夫婦於1997年結婚，妻子婚後在家中相夫教子，先後誕下女兒及兒子。惟2005年兒子出世後，她亦患上抑鬱症，疑受情緒困擾下，夫婦的感情出現裂痕。近日姓陸51歲妻子主動提出離婚，54歲丈夫遂於兩個月前搬離住所，並到胞兄家暫住。

據悉，21歲長女就讀城大社會學系，但自9月起便沒有上學；而16歲孻子則在荃灣一間中學讀書，9月時仍有上學，惟至10月已沒有再去學校。兩人皆患有亞氏保加症。

上周三（11日）潘先生曾聯絡妻子，提及回家居住的意願，但有人不同意，雙方發生爭執，之後妻子便失去聯絡。至上周六（14日），妻女兩人到附近超市買食物，三母子沒再與其他人聯絡，鄰居亦發現由當日起涉事單位再沒着燈，疑三人當日在家中尋死。昨日（21日）丈夫回家尋找失聯的妻兒，發現大門反鎖，遂報警求助。

仵工舁走三名死者遺體。（資料圖片）

消防破門入屋，發現三人倒斃在主人房內。孻子躺在床上，母女則睡在地下的一張墊上。警方在單位調查後，初步只發現燒過的炭、半包未燒的炭、多個酒樽，以及一封相信是51歲女死者的遺書，提及心情不好，因感情問題想輕生，想告一段落。警方相信三人事前曾飲用大量酒精，之後用廚房石油氣爐燒着炭，再搬炭入主人房內尋死。警方在單位內未有檢獲藥物，屍身亦無可疑外傷或掙扎痕跡，有待剖屍及毒理報告，以了解案件會否有餵藥或他殺成份。案件現列作「屍體發現」案處理。

社署發言人表示，涉事家庭並非社署跟進個案，社署社工已聯繫警方了解及跟進事件，並會按該家庭的福利需要提供協助。

根據資料，亞氏保加症（Asperger's Disorder，自閉症譜系的一種）是一種因腦部神經發展異常而引致的障礙，患者智力正常，但行為特徵比較特殊，在社交、溝通、學習及職業方面有顯著困難。相較於自閉症，亞氏保加症患者沒有顯著的語言發展遲緩，亦沒有智能障礙，社交及溝通障礙較為輕微。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288