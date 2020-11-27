天水圍天晴邨公屋男失36萬元　29歲男同事涉偷匙入屋爆竊被捕

上周四（19日）天水圍天晴邨晴海樓一單位遭人爆竊，男住戶失36萬元現金。警方經深入調查，於本周三（25日）下午4時許，拘捕一名29歲姓林涉案男子。警方經調查發現，被捕人與受害人為同事關係，相信被捕男子早前偷走受害人門匙，用作今次犯案之用。

元朗區情報組督察陳嘉曦交代案情時稱，事發時間為上周四早上11時許，地點為天水圍天晴邨晴海樓一單位內，受害人獨居於上址，當天他下班返回家中時，發現屋內有搜掠痕跡，惟大門沒有損毀，受害人經檢查後，發現擺放在客廳的夾萬不見了，內有36萬元現金，及一隻價值5000元的手錶，於是立即報警求助。

警方翻看大廈閉路電視，發現一名男子離開大廈時，以手推車推走一個方形大箱。警方經深入調查，包括情報分析、翻看閉路電視片段、及作背景調查後，鎖定了一名男子身份，及運走失物的賊車。警方於本周三（25日）下午4時許展開拘捕行動，於屯門區將一名涉案男子拘捕，當時他在其工作地點外，人員於被捕人車上起回2萬元現金，及在其住所搜回其犯案時所穿的衣物。案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。

被捕的29歲男子為貨櫃場工人，與受害人是同事關係，警方相信被捕男子早前偷走受害人門匙，用作今次犯案之用。