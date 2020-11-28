兩非裔男先偷七人車再偷電單車　警旺角追到深水埗截擒

凌晨4時許，多輛警車在深水埗一帶追截一輛掛有T牌的黑色七人車，期間，該七人車駛至荔枝角道近東京街交界十字路口時，一輛警方衝鋒車駛前攔截，七人車一度撞向衝鋒車，惟未能突破。據知車上兩名非裔男子企圖落車逃走，終被多名警員制服拘捕。事件中無人受傷，衝鋒車左邊車頭門位被撞凹。

警方在荔枝角道將七人車截獲，拘捕車上兩人。（劉定安攝）

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消息稱，警方特遣隊人員，較早時在旺角新填地街與登打士街交界，發現有兩名可疑男子，懷疑在偷電單車，暗中監視。兩人疑將電單車放入一輛七人車的後座位置，警員遂上前截查，惟兩人立即登上七人車逃走。

期間，警員向電台要求增援，西九龍衝鋒隊及交通警遂加入追截，最終在荔枝角道將車截獲，拘捕車上兩人。據初步了解，涉事七人車相信亦被人偷取作案，該車的中控台面板被拆開、後座乘客位的凳亦被移除。該車沒有頭尾車牌，只掛上T牌，警方正調查事件，包括七人車於何時何地被偷取，兩被捕人與其他同類案件有無關等。

警方回覆《香港01》查詢指，油麻地分區交通執行及管制組特遣隊人員，於油麻地登打士街及新填地街交界附近執行反罪惡行動期間，發現一輛掛有試車牌照的私家車，當時有兩人正把一輛電單車搬入該私家車內，形跡可疑，人員遂上前截查。

該兩人其後登上私家車駛走，人員隨即上前展開追截。當私家車駛至荔枝角道及東京街交界時，懷疑撞到一輛警車。人員同時在私家車內檢獲兩把鐵鉗。經初步調查，該名46歲外籍男司機，涉嫌「危險駕駛」、「擅自取去交通工具」、「沒有第三者保險下駕駛」及「藏有工具可作非法用途」被捕；34歲外籍男乘客，則涉嫌「擅自取去交通工具」及「藏有工具可作非法用途」被捕。兩人現正被扣留調查。事件中無人受傷，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。