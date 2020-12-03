荃灣路電單車貨車相撞　鐵騎士重創昏迷命危

周三（2日）晚上約11時53分，一輛電單車沿荃灣路往屯門方向行駛，途至近祈德尊新邨對開時，據報與前方一輛貨車發生碰撞。據知，車禍一刻鐵騎士倒地，電單車則卡着貨車拖行約200米。23歲電單車男司機昏迷倒地，救護員將他送往葵涌瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。警方正調查事故起因。現場可見，兩車的汽車零件散落一地，地面遺有機油及車軚痕。

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貨車勾着電單車 拖行約200米始停

現場消息稱，電單車撞向貨車後，即勾在貨車的右邊車尾沙板附近。電單車司機於撞車一刻倒地，貨車則勾住電單車拖行約200米後才停下，在地面留下一條長長的軚痕。兩車的部份零件散落地面，包括貨車的右邊車尾燈、沙板的角鐵等。據悉，貨車司機接受警方調查時，曾透露「當時佢撞埋黎，我好驚，慢慢收慢。」至於涉事電單車，據知為HONDA CBR 600RR型號，事發後車頭及油缸位置嚴重損毀，滿地汽油及機油。

23歲電單車男司機半清醒

警方指，周三（2日）晚上11時53分，據報一輛電單車沿荃灣路往屯門方向行駛，駛至荃灣路近里程標誌17.0時，電單車與一輛中型貨車懷疑相撞。救援人員接報到場，發現23歲姓曾電單車司機手腳受傷，半清醒，送往瑪嘉烈醫院治理。由於傷勢不適宜提供酒精測試；25歲姓羅貨車司機，則通過酒精呼氣測試。