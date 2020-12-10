【逃犯條例】5人踢保再被捕　遭控暴動罪　涉去年10.7兆康站示威

警方今（10日）拘捕3男2女，涉嫌暴動、暴動時使用蒙面物品及管有物品意圖損壞或破壞財產。警方表示，案件涉及去年10月7日，當晩約100人響應網上號召，前往兆康西鐵站進行破壞，警方即場拘捕10人。部分被捕人士其後「踢保」，警方調查及取得律政司意見後，今再拘捕並控告5名「踢保」人士，包括15歲學生及2大學生。

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警方拘3男2女 不包括去年19歲被捕孕婦

屯門警區刑事部總督察武少禧表示，屯門警區重案組探員今日（10日）在屯門及元朗拘捕3男2女，年齡介乎15至33歲，他們涉嫌「暴動」及「暴動時使用蒙面物品」，其中1男1女另涉「管有物品意圖損壞及破壞財產」。被捕人士為15歲女學生、22歲女大學生、19歲男大學生、 21歲地產經紀 33歲男電訊銷售員，他們是附近街坊，響應Telegram群組號召到場破壞。武少禧說是次被捕人士不包括去年懷孕人士。

案發於去年10月7日晚上約9時半，大批人士響應網上號召前往兆康西鐵站，武少禧指他們大肆破壞，以噴漆、鎚仔、鐵通、尖器以及其他硬物破壞站內設施，造成接近100萬元損失，他們的行為對附近居民及其他乘客造成嚴重安全威脅。警方隨即派遣新界北總區應變大隊到場及展開拘捕行動，即場拘捕10名涉案人士，在他們身上及現場檢獲大量武器，包括鐵鎚、鐵通、防毒面具、噴漆等。

明早屯門裁判法院提堂

警方調查後安排被捕人士保釋，惟當中大部分人拒絕保釋，暫時警方釋放。警方在進行調查及取得律政司意見後，今日再拘捕5名「踢保」人士，並落案起訴他們，他們現正被扣留，將於明日上午在屯門裁判法院提堂，警方會申請轉交地區法院進行審訊。

武少禧重申，「警方對暴力及嚴重破壞公共設施的罪行必定嚴正執法」，即使被捕人士拒絕保釋，有足夠證據時，必定會將疑犯重新拘捕及檢控。

去年自6月起反修例示威持續多時，10月初政府推行《禁蒙面法》後引發連場示威，10月7日晚上8時許，有示威者響應網上號召集到屯門市廣場參與「黑裝修 紅裝飾 藍罷買 黃幫襯」行動，有示威者於屯門公路設置路障，交通一度受阻，同時有示威者在兆康站進行破壞，大批防暴警員到場，在兆康站、兆康商場及兆康苑內拘捕10人，包括1名19歲孕婦。