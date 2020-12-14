虐狗爭議｜膠紙封犬嘴　涉事車房致歉：將尋求專業馴犬師的協助

觀塘一間車房被質疑虐狗，遭網民口誅筆伐，狗主發帖報平安仍難平眾怒。網絡流傳一張照片，相中白色狗被膠紙封嘴，短鐵鏈連繫頸帶綁近門口。據報該狗咬爛許多水潑，因狗口罩損毀，狗主選擇用皺紋膠紙封狗嘴一會兒，並稱狗能飲水。 涉事車房今（14日）發表聲明，承認處理狗狗「金豬」的手法不當，而店員的態度惹起公眾憤怒，「是次事件上我們責無旁貸，我們承諾日後必定不會用同樣手法去處理，也會帶同金豬尋求專業馴犬師的協助。」

近日一張白犬被膠紙封嘴的照片，引起愛護動物人士激烈反應。相中白色狗被膠紙封嘴，短鐵鏈連繫頸帶綁近門口，拍攝者以形容女性性器官的粗言形容該犬「X狗」，惟拍攝者否認狗主，稱只是拍照，實質是車房老闆綁狗。有網民聯絡上狗主，狗主解釋因狗「咬爛好多水潑叫唔停，個口罩又爛咗，無辦法之下用咗皺紋（膠）紙封咗佢一陣」，不足半小時，並稱封得不緊，狗能飲水，但承認感覺狗不開心，於是將牠帶回家。

經過一輪討論，涉事位於觀塘雲漢街的車房凌晨發帖，為網上流傳相片引起不安及擔心致歉：「真係好對唔住搞到咁大件事，搞到大家咁夜都無得瞓真係好對唔住。」表示今（14日）會解釋來龍去脈，稱「阿囡而家安全同已經瞓左。」但狗主說法未能平眾怒，有人要求即時解釋，而且「（狗）心靈受創唔係講句對唔住就彌補到架（㗎）喎」。

記者早上到涉事車房了解，車房屆營業時間仍未開門，附近車房職員聲稱不熟悉涉事車房，無見過狗隻。街坊亦指，無見過有狗在車房。

涉事車房今（14日）發表聲明，承認處理狗狗「金豬」的手法不當，而店員的態度惹起公眾憤怒，「是次事件上我們責無旁貸，我們承諾日後必定不會用同樣手法去處理，也會帶同金豬尋求專業馴犬師的協助。」車房講述事件經過，指當時因為發現金豬咬爛店內物品，在店員清理時店內並沒有狗口罩，因為擔心金豬誤吞雜物或金屬物品，「在情急之下用了不恰當的手法處理整件事情」。而店方打掃完畢後已立即為金豬鬆綁，亦多次確認金豬並沒有任何損傷。

聲明表示經再三思量後明暸處理手法「實為不恰當，實屬疏忽，今後定必檢討」同時聲明早前網上流傳先前網友在觀塘街上發現被捆綁的白色狗隻並非金豬，並再三為事件而引起的不安致歉及保證不會再有同類事件發生。