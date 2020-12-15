警新界多區打擊電動車及單車違例　一連4日拘33人票控197人

新界南總區交通執行及管制組一連4日（11至14日），展開進行代號「朝陽（GOLDENSUN）」行動，在荃灣、葵涌、青衣、沙田、馬鞍山及大嶼山多區，打擊非法電動車及單車違例事項。

截至14日晚上11時，共拘捕29男4女（18至72歲），其中3男為外籍，他們涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「無明顯需要而在行人路上駕駛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。全部人已獲准保䆁候查，須於明年1月中旬向警方報到。行動中，警方共扣查17部電動滑板車、15部電動單車及1部電動四輪滑板。

另外，警方亦向197名違規騎單車人士發出傳票，包括沒有遵從交通燈號或交通標誌規定、單車未有裝配反光體及鈴、鹵莽或不小心騎單車等。