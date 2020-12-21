冒充日出康城單位、車位業主出租詐騙　警拘2租霸涉3宗罪

兩男子以虛假資料租用將軍澳日出康城單位，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，冒充單位業主及車位主人，以「借艇割禾」手法租賃給他人進行詐騙被捕，涉款共約13萬元。警方調查後拘捕21歲男子及35歲男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」，其中21歲男已被落案起訴。

警方於11月至12月期間接獲多名市民報案，指他們分別向2名男子租賃在將軍澳日出康城的車位及住宅單位，其後發現該名男子並非車位及單位的業主，懷疑受騙，遂報案。案件牽涉款項共約13萬元。

將軍澳警區刑事調查隊接手案件，經調查後，於12月19日及今日21日分別在西區及元朗區拘捕一名21歲姓黃本地男子及一名35歲姓林本地男子，涉嫌「串謀詐騙」、「偽造文件」及「詐騙」。21歲被捕男子已被控以三項「串謀詐騙」罪及一項「詐騙」罪，案件已於今（21日）在觀塘裁判法院提堂。35歲被捕男子現正被扣留調查。行動中，人員檢獲手提電話及一些文件。

警方調查顯示，被捕男子提供虛假入息證明予地產代理公司及住宅單位業主以成功租住他人的單位，在未能支付租金及即將被收樓的情況下，再將該單位租賃受害人。被捕男子亦將不屬於自己的車位透過網上社交平台租賃予受害人。

警方呼籲，任何人如就案件有資料提供或懷疑受騙，請致電3661 0766與將軍澳警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。

警方重申，如市民在任何租務或買賣有疑問，應先查核物業業權及確認對方身份，不要貪一時之快而掉以輕心，避免招致不必要損失。