4名中學生接收70萬元大麻花郵包　涉販毒被捕　最細12歲

海關在香港國際機場檢查兩件從美國到港、報稱為聖誕裝飾的空運郵包，發現內藏共約3公斤懷疑大麻花，估計市值約70萬元。根據收貨地址追查後，拘捕兩名收取郵包的14歲及16歲少年，調查後再拘捕兩名14歲及12歲與案有關少年。其中12歲被捕人為海關歷來最年輕的被捕人，相信有關少年透過朋友介紹得知此「搵快錢」途徑。

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海關昨（29日）於香港國際機場截獲 2個由美國來港的郵包，分別藏有1.5公斤及1.6公斤的懷疑大麻花，市值共約70萬元。海關遂追蹤郵包的去向，重約1.5公斤的郵包寄往懷疑九龍城一公屋單位，收件人為1名16歲就讀中三的少年；另一包重約1.6公斤的郵包則寄往大角咀一住宅單位，由1名14歲就讀中二的少年收件。兩件收件人當場被海關拘捕。

海關展開跟進調查，於同日晚上再拘捕2名懷疑與大角咀郵包有關的青年，分別為14歲就讀中二的少年及12歲就讀中一的少年。海闗有組織罪案調查科特別調查課黃敏瑩督察指出，該兩個藏有懷疑大麻花的郵包是從美國類似的地址寄出，報稱載有衣物及聖誕裝飾。

經調查發現，兩單案件的被捕人互不相識，就讀不同中學，初步相信被捕人透過朋友介紹得知此「搵快錢」途徑。據了解，4名被捕人沒有吸食毒品背景，相信他們知道郵包內藏有違法物品。

海關有組織罪案調查科特別調查課張業泰高級督察表示，4名被捕人均為未成年人士，其中一名12名少年為海關歷來最年輕的被捕人。不法分子擬利用入世未深的年輕人販毒，向他們灌輸錯誤觀念，如青年人犯事可被判較輕的刑罰，張業泰提醒家長要留意兒女的行為，為他們灌輸正確觀念。就是次案件，海關會主動聯絡社會福利署，跟進涉案的家庭。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。