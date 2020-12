柳俊江涉危駕｜被捕後首度發文　柳俊江﹕曾經鬼門關前徘徊過

柳俊江周二晚(29日)涉嫌危險駕駛被捕,之後一直未有公開發言,至昨晚(30日)約9時許,他於社交媒體專頁發表文章,題為「再見了,我的2020」。文章內容指他抱著2021年會更好的盼望走到今天,冷不防還來了一場意外。他又提及2019年做了一件事,伴隨各種後果;以及2020年農曆年後他遇到命運跟他開了一個大大的玩笑。其文章雖未有道明什麼事件,惟他於2019年7月21日元朗被白衣人打至頭破血流,以及2020年婚姻觸礁,未知是否與文章有關連。文章結語稱﹕「謝謝2020年,我學會了很多,我要放下你,追逐明年耀眼的煙火,再見。」

柳俊江昨晚於Facebook發表文章﹕

柳俊江在除夕前一晚發表文章向朋友報平安,指自己仍安好,願大家也能安好,完完整整告別難以忘懷的一年,並指趁年末剖白,今年他學到的其中一課是「it's ok to be not ok」。

柳俊江於文章中指出,自己對小風波已免疫,更稱曾經在鬼門關前徘徊過。他續指,2019年自己做了一件事,伴隨各種後果,以為已經夠壞了,到2020年農曆年後,差不多就是疫情開始嚴重的時候,命運就跟他開了一個大大的玩笑。他回看將近一年的折磨,每天沉浸在各種負面情緒之中,就像死裡逃生,不知道自己是如何走過來的。

他指自己在痛苦中學到如何寬恕自己,因唯有真正的寬恕,才能放下不安,放下仇恨,繼續走好該走的路。而唯一真正寬恕自己的方法,是寬恕傷害自己的人。他指能傷到心坎裡的人,一定是愛過的人。當被珍惜的人傷害,愛轉化成恨,會想方設法討回公道,傷害對方,但最受傷害的,永遠是自己的心。他表示,願大家能夠對那個重要的,或曾經重要的人,放下仇恨,放下敵意,縱然分離或一起,都一一放下。文章結尾為﹕「謝謝2020年,我學會了很多,我要放下你,追逐明年耀眼的煙火,再見。」

俊江最近消瘦不少,被網民稱做「柳爺爺」:

2019年721被襲傷頭需縫多針

去年元朗7.21事件,柳俊江作爲受害者和目擊者之一再次回到新聞版面。當晚,得悉元朗站發生白衣人襲擊事故後,柳在個人facebook專頁表示「我現在出發,元朗幫手。全部人,一齊去」。未幾,他遇襲頭部受傷血流披面坐於YOHO MALL商場一條天橋,需要縫多針治理。他今年7月出版《元朗黑夜》我的記憶和眾人的記憶一書。

2020年9月傳婚變 與妻子男友人打架

今年9月柳俊江因與一名25歲男子涉嫌在公眾地方打架被捕,有指該男子是他太太雷康怡(Florence)的男友人,其間兩人正在觀塘一間茶室用餐,柳衝入發生爭執其後大打出手,事後兩男面部及手部受傷,雙雙被以涉嫌在公眾地方打鬥被捕。柳事後稱出於衝動和誤解,為行為致歉。然而令其婚變一事曝光。此事經扣查後雖已獲准保釋候查,案件交由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進,柳仍須定期向警方報到,不排除稍後會被檢控。

本周二涉危駕被捕

柳俊江打架一事保釋後仍要定期警署報到,一波未平一波又起,至本周二再惹危駕官非。周二晚上7時許,一輛電單車沿尖沙咀梳士巴利道往天星碼頭方向行駛,一輛私家車則從漆咸道南往九龍方向行駛。至梳士巴利道與漆咸道南交界時,私家車司機未有依交通燈號指示停車,電單車收掣不及,與私家車相撞。據了解,私家車為39歲傳媒人柳俊江,涉嫌危險駕駛被捕。

交通意外的車Cam曝光﹕

