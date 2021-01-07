性商品店網售迷姦水　粵港警方打擊販毒　拘11人檢逾70萬元貨

警方聯同內地執法部門展開代號為「星連行動」聯合行動，打擊販賣含有迷姦成分毒品的案件。行動中兩地警方共拘捕了11名人士，包括7男4女，年齡介乎20至33歲，檢獲共值逾72萬港元的毒品，有關含有迷姦水成分的毒品來自內地，在香港以性商品店名義售賣。 警方稱，檢獲的毒品為粉狀或液體狀，並且無色無味，如被混入飲品中難以察覺，服食有關毒品會令人有迷幻的效果，甚至令人失去知覺。

警方檢獲含迷姦成分的毒品，圖右為催情香口膠。（鄧詠中攝）

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪稱，警方發現有不法份子透過網上平台發帖文，聲稱可出售含有迷姦成分的毒品 ，包括俗稱「啪啪粉」、「迷姦水」等的成分，賣家聲稱使用後可令人出現「神志不清」、「事後毫無記憶」。警方經調查，發現有關毒品來自內地，於是與內地執法部門合作，成功搗破一個位於清遠的販毒集團，共拘捕8名內地人士。根據內地調查，有毒品會分銷至香港、台灣及澳門等地。

新界南總區重案組總督察周子軒稱，香港警方就案件瓦解一個本港販毒分銷商，他們藉性商品店的名義作招徠，警方於本周二（5日）作出拘捕行動，3名同為28歲的男子被捕。涉嫌「串謀販毒」及「非法出售第一部毒藥」．被捕人士包括性商品店負責人、網店合夥人、及毒品速遞員。

當日警方先於太子大南街一速遞站外拘一名姓陳男子，於其寄出的包裹中發現兩支迷姦藥、一些含有第一部毒藥的壯陽藥。同日下午再於將軍澳拘捕一名姓梁男子，負責為性商品網店收取客人款項及安排速遞。另一名姓陳男子則於觀塘駿業街一商廈性商品店內被捕，並檢獲13支迷姦藥、5盒含有第一部毒藥的粉末、及約40粒偉哥。警方最後搜查位於葵涌葵定路一工廈單位，檢獲800支迷姦藥，76盒含有第一部藥的粉末、及750粒偉哥，總值逾72.4萬元。

警方稱，檢獲的毒品為粉狀或液體狀，並且無色無味，如被混入飲品中難以察覺，服食有關毒品會令人有迷幻的效果，甚至令人失去知覺。提醒市民要提防誤墮迷姦陷阱。如有疑問，應立即報警求助。