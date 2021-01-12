黑幫圖壟斷屯門新盤地盤飯盒　刑事毀壞及恐嚇供應商　7黑漢被捕

屯門近年有多個樓盤動工，地盤飯盒有利可圖，有黑幫透過入線費、保護費、飯盒拆賬三途經壟斷市場，引發近日區內多宗針對地盤飯盒供應商的刑事毁壞及刑事恐嚇案，自上周五（8日）至今日，4個飯盒供應商於區內3個地盤外遭破壞及恐嚇停止供應飯盒，損失金額共約2萬元。屯門警區反黑組深入調查及情報分析後，鎖定活躍於區內的三合會社團，並於上周五及今日共拘捕7名黑幫男子，涉嫌刑事毀壞、行使虛假文書、刑事恐嚇等罪名，當中包括今午OMA by the SEA地盤外刑毀案的疑犯。

自上周五（8日）至今日，屯門區4個地盤飯盒供應商遭黑幫份子破壞及恐嚇停止供應飯盒，損失金額約2萬元。屯門警區反黑組，拘捕7名黑幫男子，涉嫌刑事毀壞、行駛虛假文書、刑事恐嚇等罪名。（王譯揚攝）

屯門警區反黑組主管盛尉仁督察表示，屯門3個地盤外分別於上周五、昨日及今日發生飯盒供應商遭刑毀案，4個供應商共損失共2萬元。警方上周五及今日共拘捕7名男子，年齡介乎21至26歲，均有三合會背景及報稱無業。其中一名於上周五被捕男子前日已保釋候查，其餘則會被通宵扣查。由於部份案件中，涉案人駕駛「套假牌」車抵達現場犯案，遂涉嫌行使虛假文書。拘捕行動仍然繼續，警方不排除會有更多人被捕。

黑幫壟斷地盤飯盒三途徑：入線費、保護費、飯盒拆賬

據了解，近年屯門有不少公私營物業於區內相繼動工，帶來大量地盤工人，由於地盤位置偏遠，工人用膳需倚賴地盤外的飯盒供應商，有黑幫為圖利會以非法手段如恐嚇及刑毀等，企圖壟斷地盤飯盒生意，黑幫會向飯盒供應商收取數萬元的入線費；每月繳交數千元保護費或向以每賣出一個飯盒進行拆賬。

警方呼籲，「刑事毁壞」為嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁10年。警方呼籲任何人士如被人滋擾或勒索保護費，應盡快向警方報案，將犯案人士繩之於法。警隊會繼續以情報主導的行動，打擊黑社會目標人物及其活動，特別針對利用青少年犯罪的不法分子。

屯門區地盤飯盒供應商遭刑事毁壞及刑事恐嚇案：

昨（11日）晨11時許，塘亨路分別位於小坑村及寶塘下的地盤外飯攤，於16分鐘內先後遭持木棍及刀男子進行破壞，一名50歲姓林男子報稱損失總值約1,360元的34個飯盒及一批飲品；另一名55歲姓吳女子報稱其總值約5,500元的兩張桌子、3個膠箱、約130個飯盒及一批飲品被毀壞。

今（12日）中午午飯時間，大欖新盤地盤OMA by the SEA外地盤飯攤被破壞，兩名分別姓張20歲及姓陳56歲的飯攤女職員報案，指3名可疑男子以手及壘球棍毀壞一些飯盒及飲品，並曾持一把約1尺長的刀作出指嚇。