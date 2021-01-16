【車cam直擊】深水埗女賊偷走16個月大花貓　街坊喝止若無其事

深水埗發生偷貓事件。今日（16日）中午12時，深水埗一名30歲孟加拉籍女子報案，指其飼養的16個月大、擁黑色及淺啡色間條花紋的日本短尾貓Lily，在汝州街140A號對開被人盜去。警方經初步調查，案件暫列盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。 貓主Meher表示，事發時有街坊目擊女賊人偷貓，曾喝止「隻貓有人養放返低啦！」，但對方未有理會。據她提供的車cam片段所見，女賊人從一輛輕型貨車車底，趴地伸手強行捉走Lily，整個偷貓過程僅約30秒。

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經營雜貨店的貓主Meher表示，於店內飼養兩花貓兄弟Lily及Kiki。今早11時許，她如常開舖，Lily跑出店外玩耍，近12時女賊人出現偷走Lily。她指事發時有街坊目擊經過，曾喝止「隻貓有人養放返低啦！」，惟女賊人未有理會。街坊進入店內通知Meher，她兒子隨即跑出店外嘗試追截賊人，但未能成功，於是向警方報案。事後附近店舖亦向Meher提供女賊偷貓經過的車cam片，拍攝到女賊人從一輛輕型貨車車底，趴地伸手捉走Lily，其身旁有一名男子目擊她偷貓，但女賊若無其事抱貓離開，偷貓過程僅約30秒。

警方正追緝一名女疑犯。她年約40至50歲，身高約1.6米，中等身材，案發時身穿綠色外套、紅色長袖連身裙、黑色長褲、黑色運動鞋、啡色鴨舌帽及藍色口罩。警方呼籲，任何人如有案件資料提供，請致電36618860或52339937與調查人員或與任何一間警署聯絡。