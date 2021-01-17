深水埗偷貓女子落網　稱花貓逃脫失蹤　貓主落淚：視如子女

深水埗一間雜貨店花貓Lily昨（16日）被一名女子偷去，花貓被抱走後逃脫，目前下落不明。警方昨晚拘捕一名49歲女子涉嫌盜竊，目前仍在調查其犯案手法以及動機。 貓主Meher憶述事件時一度落淚，指早已視貓隻如子女，對Lily失蹤感到非常傷心，昨日更徹夜難眠，更表示另一隻店貓Kiki事發至今更不發一言﹑不願進食。

貓主Meher指由Lily 4個月大便開始照料，對牠失蹤感到非常傷心，昨晚整晚無法入睡。（鄧詠中攝）

視Lily為家庭成員 失貓後徹夜難眠

貓主Meher指由Lily 4個月大便開始照料牠，對牠失蹤感到非常傷心，整晚無法入睡，今早更開始頭痛。她表示，店內飼養兩花貓兄弟Lily及Kiki，Kiki事發後不發一言，至今未有進食，今早僅曾喝水。她指昨日僅開舖5分鐘後，便從附近街坊得悉貓隻被偷走，又指事發時有人向女子表示貓隻有人飼養，惟該名女子未有理會。

Meher的兒子Wazayer表示，花貓由友人轉贈他們，由幼貓開始照顧自今，已視牠為家庭成員，一家人對於花貓失蹤感到非常傷心，而母親以往更負責照料兩貓一切，事發後非常擔憂，不斷查看電話訊息。他表示，兩貓不時躲在車底休息﹑觀察途人，惟非常抗拒陌生人接觸，只容許認識的街坊觸摸。他續指，並不認識該名偷貓女子，直斥不明為何偷去其貓隻，”Why would you stole the cat, the cat is part of our family”，稍後他將會於網上等平台發放失貓資訊。

偷貓女曾到附近餵流浪貓

附近店主Candy於店內飼養兩隻貓隻，她表示附近有不少流浪貓，不時有人餵飼貓隻，曾有朋友見過偷貓女子到附近餵貓，估計她是「貓痴」，但對其偷貓行為感到不解，「無理由抱走人地隻貓」。她指自己的貓隻多數放置籠內或綁上貓繩，得悉事件後將會多加注意其貓隻，「自己要睇多啲」亦會協助留意失貓Lily。

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警方拘捕49歲無業女子 報稱貓隻事後逃去

今早（10日）有警員到汝州街調查事件，其間向街坊附近店舖職員查詢，同時派發傳單尋找失貓。深水埗警區刑事調查隊第十隊督察楊震宇表示，警方昨午接報指，一隻16個月大的淺啡色間條花紋日本短尾貓，於上址停車咪錶位被偷，警方調查後相信貓隻屬於上址一間店舖東主，一名女子偷貓後隨即前往鴨寮街逃去。警方其後派員到場調查，同時翻看附近閉路電視，至晚上八時許，於案發的街道附近，拘捕一名49歲報稱無業的本地女子，對方聲稱案發後貓隻逃去。目前被捕女子仍在扣留當中，其犯案手法﹑動機仍在調查當中。

警方呼籲如任何人有相關資料，可聯絡3661 1646熱線。

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