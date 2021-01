深水埗偷貓女子落網　稱花貓逃脫失蹤　貓主落淚：視如子女

深水埗一間雜貨店花貓Lily昨(16日)被一名女子偷去,花貓被抱走後逃脫,目前下落不明。警方昨晚拘捕一名49歲女子涉嫌盜竊,目前仍在調查其犯案手法以及動機。 貓主Meher憶述事件時一度落淚,指早已視貓隻如子女,對Lily失蹤感到非常傷心,昨日更徹夜難眠,更表示另一隻店貓Kiki事發至今更不發一言﹑不願進食。

貓主Meher指由Lily 4個月大便開始照料,對牠失蹤感到非常傷心,昨晚整晚無法入睡。(鄧詠中攝)

視Lily為家庭成員 失貓後徹夜難眠

貓主Meher指由Lily 4個月大便開始照料牠,對牠失蹤感到非常傷心,整晚無法入睡,今早更開始頭痛。她表示,店內飼養兩花貓兄弟Lily及Kiki,Kiki事發後不發一言,至今未有進食,今早僅曾喝水。她指昨日僅開舖5分鐘後,便從附近街坊得悉貓隻被偷走,又指事發時有人向女子表示貓隻有人飼養,惟該名女子未有理會。

Meher的兒子Wazayer表示,花貓由友人轉贈他們,由幼貓開始照顧自今,已視牠為家庭成員,一家人對於花貓失蹤感到非常傷心,而母親以往更負責照料兩貓一切,事發後非常擔憂,不斷查看電話訊息。他表示,兩貓不時躲在車底休息﹑觀察途人,惟非常抗拒陌生人接觸,只容許認識的街坊觸摸。他續指,並不認識該名偷貓女子,直斥不明為何偷去其貓隻,”Why would you stole the cat, the cat is part of our family”,稍後他將會於網上等平台發放失貓資訊。

偷貓女曾到附近餵流浪貓

附近店主Candy於店內飼養兩隻貓隻,她表示附近有不少流浪貓,不時有人餵飼貓隻,曾有朋友見過偷貓女子到附近餵貓,估計她是「貓痴」,但對其偷貓行為感到不解,「無理由抱走人地隻貓」。她指自己的貓隻多數放置籠內或綁上貓繩,得悉事件後將會多加注意其貓隻,「自己要睇多啲」亦會協助留意失貓Lily。

+ 3 + 3 + 3

警方拘捕49歲無業女子 報稱貓隻事後逃去

今早(10日)有警員到汝州街調查事件,其間向街坊附近店舖職員查詢,同時派發傳單尋找失貓。深水埗警區刑事調查隊第十隊督察楊震宇表示,警方昨午接報指,一隻16個月大的淺啡色間條花紋日本短尾貓,於上址停車咪錶位被偷,警方調查後相信貓隻屬於上址一間店舖東主,一名女子偷貓後隨即前往鴨寮街逃去。警方其後派員到場調查,同時翻看附近閉路電視,至晚上八時許,於案發的街道附近,拘捕一名49歲報稱無業的本地女子,對方聲稱案發後貓隻逃去。目前被捕女子仍在扣留當中,其犯案手法﹑動機仍在調查當中。

警方呼籲如任何人有相關資料,可聯絡3661 1646熱線。

↓↓中年婦偷貓過程↓↓