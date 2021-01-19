政府朝令夕改　花商剛用10萬元租舖散貨　怒吼 : 重開係害我哋！

撰文： 黎靜珊 黃廸雯 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-01-19 20:58

「政府搞返花市，唔係救我哋，係害我哋！」 過去兩星期，投得年宵花市攤位的檔主和花農忐忑不安。政府一聲令下取消花市，種植數個月的年花面臨滯銷，落訂10萬元計買花的檔主擔心血本無歸，紛紛籌謀自救。原本投得4個年宵花市檔位的彭先生，取消消息一出與數名檔主和花農，斥資約10萬租地舖，為求「打個和」散貨。怎料特首林鄭月娥今（19日）早公布年宵花市「會有新的安排」，彭先生怒氣難消：「搞返恆常花市，即係同我哋爭生意！對政府負評，超級負評！」 傍晚食物及衞生局局長陳肇始會見記者，指將在15個原址照辦年宵市場，惟攤檔數目減半，並監察人流。有花農對復辦年宵不樂觀，坦言：「到時會唔會又話疫情嚴重停年宵攤位？」

傍晚食物及衞生局局長陳肇始會見記者，指將在15個原址照辦年宵市場，惟攤檔數目減半，進場者須掃描「安心出行」二維碼。（梁鵬威攝）

得知花市取消 檔主、花農急斥資租舖另覓出路

農曆新年是華人社會最重要節日，花農依靠下月年宵花市，作為賣年花最主要的途徑。政府月初公布取消農曆新年花市，花農怨聲載道，年花已在成長當中，投入的成本、花血、時間，分分鐘化為烏有。一早在內地或本地訂花的檔主，聞訊驚慌失措，有人撻訂損手10萬元。參與20多年年宵花市的彭先生不願血本無歸，決定自救，與數名檔主和花農，斥資約10萬在屯門鬧市租地舖辦年花市集，為求「打個和」散貨，「過去兩星期又慌張又急忙又搵舖又佈置。」

正當年花市集籌備得如火如荼，設計海報搞宣傳，即將布置裝修周末開店之際，特首林鄭月娥今（19日）早公布年宵花市「會有新的安排」。傍晚食物及衞生局局長陳肇始會見記者時表示，安排15個年宵市場銷售年花，攤檔減半及限制人流，而檔位會以抽籤方式處理。

↓↓市民買年花逼爆花墟↓↓

+ 2 + 2 + 2

檔主：沒有收到政府諮詢

「政府搞返花市，唔係救我哋，係害我哋！搞返恆常花市，即係同我哋爭生意！對政府負評，超級負評！」過往年宵花市營業額約50萬元，彭先生指，10萬元舖租增加營商成本，原本只求散貨，如今卻要擔心市民會返回年宵花市買年花，變相分薄街舖生意，寧願政府取消花市。對於早前傳出政府打算在各區球場年宵花市，預備數千枝蘭花售賣的彭先生認為幫助不大，「以屯門區為例，屋邨分散，每條邨得幾千人，俾個邨我都散唔到貨，唔同年宵集中喺一點，所以我搵舖都搵返市中心近V City十字路口。」

彭先生透露不論取消或恢復年宵花市，均沒有收到政府諮詢，甚至已經取回投檔的支票「入埋數」。政府朝令夕改，令原本普天同慶的日子添上陰霾：「我哋一家人一齊搞，見吓面、做吓生意、賺吓利市錢，依家又操心又擔心又勞累。」他指去年年宵同樣受新冠肺炎疫情影響，但銷情完全沒受影響，直言今年亂局「唔可以賴晒疫情。」

政府復辦年宵 花農憂疫情嚴重再煞停

如今政府宣布復辦年宵，不少花農坦言大失預算。碧綠園負責人May姐透露，本身於沙田年宵市場成功投標3個檔位，「決定好選址、已安排好人手擺檔。」其後政府宣布取消，May姐聯同逾10名檔主不停尋找適合舖位，最終決定合租3個小型店舖共20天，務求散貨，惟目前仍未知屆時人流會否理想，「投資晒嘅錢拎唔返，𠵱家仲要另外用錢租舖賣花，大家都係搏一搏。」

May姐指，政府宣布取消年宵「無怪佢」，反之花農積極另謀出路，自行尋找店舖賣花，今日卻宣布重開花市。May姐對於政府的安排感到很氣餒，坦言：「真係有啲失望，開返我又唔知有無份，如果做政府年宵咁個舖租點算？我哋變咗蝕兩次。」她對於復辦年宵亦不感樂觀，「到時會唔會又話疫情嚴重停年宵攤位？」May姐指，受疫情影響，目前市民購買意欲大為縮減，「我哋望年尾希望種批花，搏一搏想搵返少少錢，𠵱家真係好慘。」

人手、舖租陷兩難 花農：怪政府揸唔定主意

另一花農凌太，原先已投得荃灣及沙田年宵市場共4個檔位，準備售賣劍蘭、百合等年花，得知政府取消年宵市場後，「搏命去搵舖位」，最終決定花費約10多萬元於粉嶺及上水租舖。凌太指，當時投標成功後簽約，已知可能受疫情影響會取消年宵市場，「其實無怪政府唔開，係怪佢揸唔定主意。」如今政府重開年宵市場，凌太指人手不足應付兩邊擺檔，「又要額外再請人運花、包花，舖面又要搵人，真係好狼狽！」