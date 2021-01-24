跟車工人車禍後截肢保命　疫情下不准探病　妻：擔心佢傷勢、情緒

撰文： 朱雅霜 王譯揚 最後更新日期： 2021-01-24 20:41

暱稱華仔的45歲姓梁跟車工人，本月11日乘坐同事駕駛的密斗貨車，於葵涌貨櫃碼頭南路撞向一輛因壞車停在路面的拖頭，華仔左腳重創陷入昏迷，醒來左腳已被截肢保命，前日（22日）再度截肢以便將來裝義肢。疫情之下，醫院不能探病，華仔受苦難，華嫂卻不得相伴左右，「我最擔心係佢傷勢，其次係情緒。」

醫生告知華嫂，她的丈夫需要截肢保命，「聽到崩潰。」（王譯揚攝）

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失血太快須截肢保命

華嫂憶述，本月11日中午12時許，友人來電、激動指丈夫遇交通意外，傷勢未明，「嗰下我差啲企唔穩，但叫自己要冷靜啲，可能冇事呢」，她隨即乘坐的士由觀塘公司趕往瑪嘉烈醫院。她趕抵醫院時，丈夫正在急症室進行搶救，直至大半個鐘後，醫院告知丈夫很危急，要即時送往手術室進行截肢手術，「醫生嘗試保住佢隻腳，但流血太急，快過輸血，保命就要截肢，冇得揀。我聽到崩潰，好彩家姐陪住我好啲。」

隨後華仔進行逾5小時的截肢手術，截除左腳膝下腿部，其後再進行電腦斷層掃描（CT），及至送上深切治療部，華嫂苦苦等待8小時，終獲與丈夫見面。「塊面腫晒，有擘大眼，另一隻腳（右腳）郁郁吓，我同佢講『冇事架刺，捱過呢關冇事』」，然而當時丈夫其實神志未清，在疫情下不能探病，她亦僅能逗留短短10分鐘便要離開。

華仔於車禍中重創，昏迷送院搶救。（資料圖片／蔡正邦攝）

前日二度截肢

及至兩日後，丈夫終於清醒，醫護人員協助將電話放近丈夫耳邊與之對話，她強忍內心脆弱，不斷鼓勵丈夫：「做咗手術冇事，安心休養」、「執返條命，冇嘢唔可以再嚟」，聽到丈夫帶着沙啞的聲音回應，喘氣連連，才得悉在搶救過程中，傷及心肺，再度令她憂心忡忡，幸心肺可慢慢訓練復原。在華嫂鼓勵下，華仔為將來可以連上義肢，重新站起來，前日（22日）進行第二次截肢手術，切口在膝上10厘米位置。

無法探病憂丈夫情緒受困

前日華仔由病房推往手術室短短數分鐘，夫妻二人才第二次見面，華仔遭逢巨變卻只能獨自留醫，華嫂迫不得無法陪伴在側，礙於丈夫說話會氣喘，只能以WhatsApp文字溝通。雖然醫護指丈夫情緒穩定，但她仍擔心丈夫報喜不報憂，「驚佢覺得『得返我自己一個』，除咗傷勢，最驚佢情緒，驚佢睇唔開」，因能在身旁，未能掌握丈夫日常安排，在無回應下，亦只能在每一兩小時便發短訊關心情況，隔日煲湯補身，「我哋都要堅強，佢撐住我，我撐住佢，先撐到落去」。

華嫂擔心丈夫報喜不報憂，「驚佢覺得『得返我自己一個』，除咗傷勢，最驚佢情緒，驚佢睇唔開」，每一兩小時便發短訊關心情況。（王譯揚攝）

家庭收入減半 日後或申領綜援

華仔與華嫂識於微時，結婚20載，育有一名現年13歲讀中一兒子，一家三口居於石籬邨。與不少香港草根家庭一樣「公一份婆一份」，華仔任職跟車工人，華嫂任職文員，均月入萬餘元，是無甚積蓄的月光族。意外後家庭收入將減半，華嫂指丈夫公司不時關心情況，但申請工傷賠償有不少程序，難作及時雨；加上日後丈夫出院，需進行一段時間復健，又要時刻看顧關懷其情緒，擔憂難以再工作，「最壞打算係要Quit咗份工，冇辦法都要申請綜援。」

目前丈夫出院無期，華嫂估計農曆新年亦無法一家團圓。兒子正值考試期，她未告知爸爸病況，擔心他情緒亦受影響。華嫂面容憔悴，對話中數度少許哽咽，但仍堅強面對：「依家頭家靠我，我唔可以冧！」

事發於本月11日中午12時許，一輛拖頭貨櫃車沿貨櫃碼頭南路往荃灣方向行駛，途至荔景站時壞車停於中線，一輛密斗貨車從後駛至，疑收掣不及撞向貨櫃車尾部。密斗貨車42歲姓古司機及45歲姓梁乘客被困，梁腳部嚴重受傷，陷入昏迷，送院搶救後，情況連日危殆。