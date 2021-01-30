紅磡酒店房猛烈爆炸窗戶飛落街　揭男子用手提石油氣爐燒炭不遂

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紅磡發生燒炭尋死釀爆炸案件。今日（30日）凌晨約零時49分，蕪湖街83號一間酒店突傳出爆炸巨響。警員接報趕抵，發現酒店有一扇窗戶飛墮行人路面，其後在酒店高層一房間內，尋獲1名男傷者，他當時清醒無礙，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方經初步調查後，懷疑事主在酒店房間廁所內，用手提式石油氣爐燒炭，據悉事主只在爐上放置一個鐵絲網，直接在爐上燒炭，疑因此觸發爆炸，恰巧事主不在廁內，故傷勢較輕。惟事發一刻爆炸威力巨大，涉事房間盡毀，窗框炸飛至撞及對面大廈外牆再飛墮街上；走廊、天花、牆壁及毗鄰部分房間亦損毀嚴重，幸無他人受傷或釀成火災。警方將案件列作「企圖自殺」處理，現正調查事件。

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事主清醒無礙，送院治理。（張家豪攝）

涉事酒店房間窗框飛墮街上。（張家豪攝）

涉事酒店房間窗框飛墮街上。（張家豪攝）

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