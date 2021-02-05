盒裝通心粉藏4億元毒品　警破歷年最大宗氯胺酮案　拘23歲無業男

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-05 12:17

警方毒品調查科破獲歷年來最大宗氯胺酮（K仔）販毒案，檢獲682.3公斤氯胺酮，市值超過4.37億港元，並以涉嫌販毒拘捕一名23歲男子。警方調查發現，一批報稱為麵食的貨物於去年12月由巴基斯坦以船運方式運出，並於1月初抵港。原來逾600公斤的氯胺酮竟收藏在盒裝通心粉內，貨物抵港後擺放在葵涌一個倉庫內「過冷河」，再被人提取後帶往租用的私人單位分拆出售，相信背後有販毒集團操縱。

氯胺酮收藏在盒裝通心粉內。（黃偉民攝）

毒品調查科總警司林敏嫻及高級警司吳國章交代案情指，毒品調查科探員早前根據線報，發現有本地販毒集團租用私人屋苑單位作為毒品儲存及分銷中心。經過調查後，毒品調查科人員於2月3日在一間位於元朗的私人住宅單位外，截查一名由目標單位離開的23歲姓謝男子，並在其背囊搜出2公斤氯胺酮。探員遂押該名男子返回租住的單位搜查，再搜出5.5 公斤氯胺酮。經現場調查後發現，該名男子曾在1月從葵涌一個貨倉提取毒品，探員於是再帶被捕男子往貨倉搜查，最終在貨倉內搜出674.8公斤氯胺酮。整個行動中，警方共檢獲682.3公斤氯胺酮，市值超過4.37億港元。

這批毒品收藏在1654箱報稱為通心粉、意粉等麵食的貨物中。探員在其中71箱貨物中發現1687包氯胺酮，每包約重400 克，均收藏在盒裝通心粉包裝內。而收藏氯胺酮的貨物是上年12月由巴基斯坦以船運方式運出，並於今年1月初抵港，再被存放在葵涌一個倉庫入面「過冷河」。直至1月尾才有人從中提取其中三箱出售，其餘批次則繼續存放在倉庫等待提取。

警方相信有人利用合法貨倉儲放毒品，再被人帶往租用的私人單位分銷，背後有販毒集團操縱。而被捕男子在提取毒品後，分拆售賣，有小部份毒品已流出市面。他現正被扣押調查，將會被暫控一項「販毒」罪，案件將於明日（6日）在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科高級警司吳國章（左）、毒品調查科總警司林敏嫻（中）及毒品調查科警司鄒旺忠（右）。（黃偉民攝）

警方解釋，基於疫情封關措施，以客運形式販運毒品不再可行，不法分子遂以貨運方式，加上層出不窮的藏毒方法將毒品偷運入境。不法分子早前曾試過用果汁，榴連，奶粉，等貨物掩飾，企圖避過檢查。

警方指，近年執法部門所檢獲的氯胺酮數量有上升趨勢。2020年全年所檢獲的氯胺酮數量，較2018 及2019全年分別上升7成及3倍。而今次案件亦是歷年來最大宗氯胺酮毒品案。

而今次案件亦有別於過往偵破的氯胺酮案件，以往檢獲的氯胺酮多數來自歐洲及東南亞國家，惟今次是警方首次發現由南亞國家輸入本港。毒品調查科去年8月亦破獲一宗由南亞國家輸入本港，涉及過百公斤的冰毒同海洛英案。警方會對新的毒品輸入路線，加強情報搜集，打擊毒品罪行。