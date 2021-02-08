粉嶺孝順女猝死　認知障礙母不知情伴屍　八旬父失至親：喊咗一晚

撰文： 馮國良 黎靜珊 最後更新日期： 2021-02-08 14:52

來港照顧年老母親十多年，44歲嚴惠清昨日（7日）被揭發倒斃於與母同住粉嶺雍盛苑一個長者屋單位內，79歲姓黎母親對女兒的死，仍然懵懂不知。《香港01》記者接觸到死者的父親，他離婚後獨居於上水彩園邨，孻女惠清間中送飯予他，從來未聞她嘆辛苦或有身體病。對於女兒驟然離世，嚴父感嘆：「唉，自己骨肉，無可形容，眼濕濕眼濕濕，噚晚喊咗一晚。」

不良於行的黎婆婆與44歲女兒嚴惠清同住於粉嶺雍盛苑長者住屋，惠清不時推母親外出，惟近日不見蹤影。長者住屋職員每日會巡樓兩次，據了解上周五（5日）晚單位開始沒有應門，職員不斷打電話亦無人回應，至周日（7日）傍晚6時許保安報警，消防爆門入屋發現嚴女倒臥地上，其後證實死亡，無表面傷痕。黎婆婆因為患有認知障礙症不知女兒情況，亦未能回應救援人員，只清醒安靜地坐在輪椅上，其後被送往北區醫院檢查及留醫。

廣州兄姊難來港辦身後事 或會交由政府火化

《香港01》記者接觸到死者的父親，他指惠清是家中孻女「無病無痛，無做嘢」，十多年前由廣州來港全力照顧母親，周末間中送飯予他，從來未聞女兒嘆辛苦或有身體病，惠清亦未有拍拖。對於女兒驟然離世，嚴父感嘆：「唉，自己骨肉，無可形容，眼濕濕眼濕濕，噚晚喊咗一晚。」惠清有約4名兄姊，但全部身在廣州，很少聯絡。據知她上周六(6日)下午曾與家人通電話，當時未見異樣。

嚴父是退休公務員，退休前負責水警基地保安事務，與太太離婚後獨居於上水彩園邨。他指女兒自願來港照顧母親：「佢老母見唔到個女就會喊，但講嘢講唔到，行路好慢要人扶住喺牆行。」上周末不見女兒送飯有感古怪，至昨晚聞死訊感難過。新冠肺炎疫情下，嚴父指在廣州的子女難來港辦身後事，相信今日驗屍後，無兒無女的惠清或會交由政府火化。