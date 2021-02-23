【珍惜生命】東涌49歲母親疑經濟問題上吊　14歲仔發現解下救唔番

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-23 19:50

一男一女今（23日）下午分別在東涌及柴灣住所自縊身亡。據了解，東涌49歲女死者疑因經濟問題上吊自殺，被14歲兒子發現，而柴灣41歲男子疑有情緒病，因生活不開心尋死。

今下午3時37分，警方接獲居住於東涌美東街2號東堤灣畔一單位的14歲男童報案，指他自外返家，赫見 49歲母親以繩子上吊。警員接報到場時，報案男童已自行將母親解下，她現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，女死者生前曾透露經濟有問題。

相隔2分鐘，柴灣小西灣邨瑞泰樓一單位亦發生有人上吊事件，姓許男子下午3時39分致電報案，指發現其41歲胞弟在單位的房間內懷疑以毛巾上吊。人員接報到場，消防將事主解下，但現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主有情緒病，因生活不快萌死。

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