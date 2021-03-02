孫慧雪IG發帖　為患癌藝訓班同學籌藥費　「佢對住我喊」

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-02 21:04

前無綫藝人陳積榮（Jeff）去年確診第四期肺癌，擴散至脊骨及右手，近日完成電療，卻又發現肺腫瘤變大，因而呼吸不順，無法進行運動，卧病在床。拍拖10年的圈外女友不離不棄，她稱Jeff正進行免疫細胞治療，去年籌得的醫療費用得七七八八。 Jeff好友無綫藝人孫慧雪（阿雪）今日（2日）前往探望，她接受《香港01》電話訪問時哽咽，稱Jeff「對住我喊」，形容對方情況轉差，過去性格開朗，卻變得收埋自己，孫慧雪在網上呼籲為Jeff籌款治病及打氣。

演員陳積榮（Jeff）於一月進行直播時，比去年顯得更瘦削。（「人行」Facebook截圖）

38歲男演員陳積榮患第四期肺癌 與病魔搏鬥半年

陳積榮（Jeff）曾先後於TVB無綫電視及HKTV香港電視拍攝劇集，近年除了參與電影演出，亦拍片於專頁及YouTube頻道分享。他一向不煙不酒，經常打籃球和踢足球，身體狀況良好。然而去年中，他感到尾龍骨位置疼痛，起初以為是椎間盤突出，進行物理治療未見好轉，其後確診第四期肺癌，並擴散至脊骨，令他大受打擊。但他未有因此放棄，一方面接受治療，一方面繼續拍片創作，追尋自己的演員及導演夢。

可惜事與願違，與Jeff愛長跑10年的圈外女友Lilian表示，Jeff的癌細胞先後發現擴散至脊骨及右手，完成電療後，正待「生返啲骨」，右手乏力，加上發現肺部腫瘤擴大，令他呼吸更困難，行走一小時便氣喘，無法運動，曾為治療而練的氣功亦要暫停，經常卧病在床，家人輪流陪伴照顧。Lilian稱，Jeff曾接受第一代標靶藥及免疫細胞治療，每月開支約4萬元，早前他曾籌得約80萬元善款醫病，現時「用得七七八八」，他下周再覆診後，醫生才會制定下一步的治療方式，長遠醫療費用難料。

二人原計劃結婚，逼不得已擱置，Lilian稱「反正都係佢，唔急住，擺唔擺酒都好閒，最緊要醫好個病」。男友確診肺症，她說：「初時都好唔開心，但要樂觀面對，依家重心都放返喺照顧佢身上。」

藝人孫慧雪（阿雪）今日在IG及Facebook發帖，為好友Jeff籌募醫療費用。（孫慧雪IG截圖）

藝人孫慧雪（阿雪）今日在IG及Facebook發帖，為好友Jeff籌募醫療費用。（孫慧雪IG截圖）

藝人孫慧雪（阿雪）與Jeff是同期無綫訓練班出身，是相識15年的好朋友，她今日在IG及Facebook發帖，呼籲為Jeff籌募醫療費用。她接受《香港01》電話訪問，表示今日登門探望Jeff，對方「瘦咗、右手郁唔到、咳血、有氣喘、肚痛」。她指，Jeff是一個滿懷理想的演員及導演，「有好多心願未完成」，過往他性格開朗，但可能怕麻煩人，所以變得收埋自己，不願朋友探望，阿雪擔心他「諗埋一邊」，着力勸服他見面，而Jeff一見到好友，即時「對住我喊」，阿雪心感難過。她寄望市民能出一分力，捐助Jeff醫療開支，「我哋可以積小成多！希望大家可以幫手！」