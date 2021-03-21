「炸彈獵人」小隊搜赤柱孖崗山　發現5枚戰時迫擊砲及手榴彈

撰文： 楊婉婷 余睿菁 最後更新日期： 2021-03-21 19:03

赤柱孖崗山山頂有5枚戰時炸彈及手榴彈「出土」，爆炸品處理課人員即場處理。今（21日）中午12時許，被稱為「炸彈獵人」的28歲法國籍男Edward與其他軍事迷，手持金屬探測器於孖崗山行山搜索，其間在山頂發現手榴彈及迫擊砲，遂報警求助。警方及消防到場封鎖發現炸彈的位置，爆炸品處理課人員經初步檢查後，發現4枚二戰時期的手榴彈，各長約6吋，直徑約2吋；以及一枚二戰時期的迫擊砲，長約8吋，直徑約2.5吋，並安排即場引爆。事件中無人受傷，共疏散數十名行山人士。 Edward表示，發現炸彈的位置距赤柱峽道路段約一小時，他取走部分沒有危險性的炸彈組件作紀念，包括炸彈的安全保護帽及子彈彈殼。他指，該炸彈屬1941年的英式炸彈，並形容自己是「自1941年以來，我們是首批人接觸這炸彈。（We are the first people to touch this since 1941.） 」

至於子彈彈殼，他與友人發現屬於英國及日本的彈殼，他指彈殼就如同罪案現場的「證物」，可解釋到開槍者的身份、開槍時站的位置及瞄準的方向，讓他們可以重構80年前戰爭時的畫面。Edward又指，炸彈組件及子彈代表了香港的歷史，可讓大家了解過去曾發生的事情。他亦笑言無法取走炸彈，故不能向大家展示更多。

Edward是軍事迷，7年前來港從事紅酒生意，不時會攜同金屬探測器到本港不同地方搜索戰時遺下的炸彈。過往他曾數度發現戰時炸彈，2018年4月，他在跑馬地黃泥涌峽道木球會對上金督馳馬徑發現5枚戰時手榴彈；同年6月，他再度於金督馳馬徑對開山坡發現2枚懷疑手榴彈。