「炸彈獵人」小隊搜赤柱孖崗山　發現5枚戰時迫擊砲及手榴彈

赤柱孖崗山山頂有5枚戰時炸彈及手榴彈「出土」,爆炸品處理課人員即場處理。今(21日)中午12時許,被稱為「炸彈獵人」的28歲法國籍男Edward與其他軍事迷,手持金屬探測器於孖崗山行山搜索,其間在山頂發現手榴彈及迫擊砲,遂報警求助。警方及消防到場封鎖發現炸彈的位置,爆炸品處理課人員經初步檢查後,發現4枚二戰時期的手榴彈,各長約6吋,直徑約2吋;以及一枚二戰時期的迫擊砲,長約8吋,直徑約2.5吋,並安排即場引爆。事件中無人受傷,共疏散數十名行山人士。

Edward表示,發現炸彈的位置距赤柱峽道路段約一小時,他取走部分沒有危險性的炸彈組件作紀念,包括炸彈的安全保護帽及子彈彈殼。他指,該炸彈屬1941年的英式炸彈,並形容自己是「自1941年以來,我們是首批人接觸這炸彈。(We are the first people to touch this since 1941.) 」