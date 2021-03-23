《蘋果日報》記者涉嫌經營賭博場所　今向警方自首

撰文：凌逸德
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《蘋果日報》一名記者涉嫌經營及管理賭博場所被捕。據了解，東九龍總區特別職務組人員於上周五（19日）突襲搜查觀塘大業街31號協發工商大廈一單位，發現場內有4人正在打麻雀，內有電動麻雀機、麻雀、魚蝦蟹等賭具。有人承認向單位業主租用單位進行賭博，4人涉嫌非法賭博被捕。至今日（23日），51歲姓梁單位業主向警方自首，他已獲准保釋，下月中旬向警方報到。
據悉，該名自首男子為《蘋果日報》記者。有人以該單位經營Party Room，並在社交平台招攬客人，曾提及Party Room內可供應電動麻雀、啤牌、魚蝦蟹及大小等賭具。
翻查資料，警方多個部門於上周五進行代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔及兩個派對房間，行動中共拘捕13人，年齡介乎20至53歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「藏毒」、「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。警方今日（23日）表示，警方進一步調查上述案件，今午在牛頭角區拘捕一名51歲姓梁本地男子涉嫌「經營賭博場所」。