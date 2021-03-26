珍惜生命｜屯門63歲男子失蹤一日　今午於良景邨墮樓亡

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-26 16:40

屯門良景邨63歲姓楊男子失蹤一日，今午被發現於邨內墮樓亡。楊的女兒表示，昨日（25日）下午約4時半發現父親失蹤，過去數星期父親曾透露死念，推測父親登上菠蘿山，坦言感到非常擔心。今日（26日）中午，消防員在菠蘿山動用無人機搜索，大批救援人員開始上山尋人。 惟至下午約2時半，警方接報指屯門良景邨良萃樓一名男子疑墮樓，他倒臥天井位置，其後警方證實墮樓男子為失蹤的楊男，並證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信死者從上址一走廊墮下，死因有待驗屍後確定。

至下午約2時半，警方接報指屯門良景邨良萃樓一名男子疑墮樓，他倒臥天井位置，期後警方證實墮樓男子為失蹤的楊男。（資料圖片）

事主女兒楊小姐接受《香港01》訪問，指父親下午4時半在良景邨失蹤，原以為他去醫院覆診抽血，但父親沒有帶銀包、電話，家人於是起疑。四處打聽下，楊小姐從大廈保安得知曾見到父親在15樓徘徊，手持一樽藥及水，然後離開。經過一晚尋人，始終不知父親去向。她指父親任職燒臘師傅，患有長期抑鬱症，病情反覆，過去數星期，父親「食唔到嘢瞓唔到覺」並曾透露死念，又提過上菠蘿山。

消防稱，接獲警方指有一名男士上菠蘿山，事主有自殺念頭。消防出動無人機搜索，大批救援人員在良景邨集合尋人，救護車亦在場候命。警方指63歲男子楊偉明，昨日（25日）下午離開其位於田景路的住所後便告失蹤，其家人於同日向警方報案。他身高約1.72米，體重約70公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄黑短髮。他最後露面時身穿深藍色長袖上衣、深色長褲及黃色運動鞋。

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