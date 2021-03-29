釣友釣獲12呎長大油𩺬　網民直呼恐怖　美孚街市魚檔斬件出售

撰文： 黎靜珊 馮國良 最後更新日期： 2021-03-29 20:28

美孚街巿今日出現一條大魚，令路過的巿民嘖嘖稱奇，有街坊更拍下2名大漢手執該條12呎長、約2個高的大海鰻（又稱「油𩺬」）照片上載網頁，有網民直呼恐怖，亦有人建議放回海裡。《香港01》記者下午到美孚街市一魚檔查詢，發現大油𩺬已經被斬件待售，其間有街坊購買，並且詢問檔主烹調方法。男檔主指大海鰻十分罕見，而且是釣魚友用小鈎釣獲，形容事件十分幸運。

美孚街市魚檔男負責人表示，今（29日）早有釣魚友到舖頭出售約25斤大海鰻，但他拒絕透露收購價錢，以及出售價等。檔主指大海鰻十分罕見，而是次出售的並不是漁民以網捕獲，而是釣魚友用小鈎釣獲。現場所見，海鰻被斬成多件，每件約半斤至1斤，其間有不少巿民問價或查問烹調方法。

有資深釣友指，香港水域釣到的油𩺬一般只有大約2呎，這條魚長達12呎，而且由釣友用小鈎釣獲，「非常好彩！同埋海鰻通常由漁民用網網上嚟。」他稱今次釣油𩺬的魚鈎，常用於香港以外水域，一般只能釣到2至4斤重的魚，但此大海鰻重達25斤。該名釣友表示，海鰻市價約100元一斤，通常會炆煮或燒烤食用。

食用油𩺬或中雪卡毒

不過根據食物安全中心網頁，經中心調查，在涉及雪卡毒魚類中毒的各種魚類中，以西星斑、燕尾星斑、 老虎斑及東星斑較常見，其他品種包括青斑、蘇眉、紅場、油𩺬等。雪卡毒魚類中毒，患者最初會出現腸胃或神經系統不適。嘔吐、腹瀉、惡心及腹痛等腸胃不適一般只會持續數天，而口部及四肢刺痛、皮膚發癢、溫度認知有變、疲倦、肌肉及關節疼痛等神經系統不適會隨後出現，並持續較長時間，有時會長達數年。

一個症狀可在30分鐘內迅速出現，但通常在進食可引致中毒的魚類後24至48小時才出現。情況嚴重者可能出現低血壓、心搏過緩、呼吸困難及停頓，但死亡個案則少見。