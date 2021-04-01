警搗荃灣非法賭場拘59人　負責人、賭客同被捕兼違限聚令

撰文： 陳諾希 馮國良 最後更新日期： 2021-04-01 14:11

警方昨（3月31日）於荃灣區打擊非法賭博行動，共拘捕59名人士，年齡介乎25至88歲。行動中亦檢獲現金28萬元、2張百家樂賭枱、10張電動麻雀枱及一批賭具等。被捕人同時涉嫌違反限聚令。警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。

（馮國良攝）

新界南總區刑事部經過情報分析及調查後，新界南總區刑事部聯同警察機動部隊於昨（3月31日），進行代號「犂庭掃穴」的反罪案行動。突擊搜查位於葵青昌榮路及荃灣沙咀道的工業大廈，分別搗破一個網上百家樂賭場及一個非法麻雀賭場，合共拘捕59名人士，包括14男45女，年齡介乎25至88歲，涉嫌經營或協助經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博等罪行。行動中，警方共檢獲現金28萬元、2張百家樂賭枱、10張電動麻雀枱及一批賭具等。

警方續指其間有人違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，故亦向相關人士作出發出定額罰款通知書。行動中，間發現一共有40名被捕人士，擠滿在一間面積大約1800平方尺的房間進行非法賭博。新界南總區反三合會行動組薛國威直斥，完全漠視傳染病的風險，行為極不負責任。

警方呼籲市民顧己及人，奉公守法，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。