海關破3100萬元走私案首檢「挖礦」顯示卡　走私快艇三跑海域逃脫

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-04-03 17:50

受新冠肺炎疫情影響，深港陸路交通受阻，不法分子轉而海上走私貨物圖利。海關昨日（2日）發現有漁船偷偷駛入香港國際機場三跑工地對開受管制的海域，偷運高價值貨品至快艇。走私分子驚覺行藏敗露後，跳上快艇並在逾100艘工程船的海域中高速逃向內地，關員追截約10分鐘無果。海關扣查一艘漁船及拘捕一名報稱為回收公司東主的43歲船主，並檢獲總值3,100萬元走私貨物，當中首次檢獲用於發掘虛擬貨幣的顯示卡。

海關檢獲大批高價值貨品，總值3,100萬元，包括海參、花膠、魚翅、燕窩、電子產品及零件，以及名貴化妝品、日本酒。（陳諾希攝）

有組織罪案調查科高級監督胡偉軍交代案情指，近期受疫情影響，深港陸路交通受阻，海上走私數量有上升趨勢。有見及此，香港海關於4月1日動員有組織罪案調查科、港口及海域科人員到香港國際機場三跑工地對開西部海域進行反走私行動，最終成功破獲一宗大型走私案件，拘捕43歲本地男子，檢獲總值3,100萬元貨物，以及扣查一艘漁船。

海關人員在4月2日凌晨2時，發現一艘漁船駛至機場三跑工地對開海面，並混入工程船之中。漁船停船後隨即熄燈，同時有另一隻快艇駛近，其後漁船利用船上的吊臂將大批貨物運到快艇上。海關人員見時機成熟，即時採取行動，漁船上的走私分子見狀，隨即跳上快艇高速向內地方向逃去。

海關人員部署了兩艘高速截擊艇參與追截，惟人員發現走私分子並無直線加速，反而在有逾100艘工程船的海域中左穿右插，走私分子在無着航行燈的情況下高速航行，對其他船隻及海關人員造成極大的危險，最終經過10分鐘的追截，快艇在香港以西水域離開。

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官鄭德榮指，今次案件中有兩個特別的手法，第一是走私分子為逃避海關耳目，使用不太起眼的漁船駛入該海域，化身成海上流動倉庫，再使用吊臂將大量貨物快速運送快艇，再運往內地。其次，走私分子將漁船刻意駛至工程船當中，以工程船作遮擋，增加海關執法的難度。

海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸解釋，香港國際機場三跑工地對開西部海域被劃為限制區域，除非獲得許可證，否則任何船隻不准進入及經過。而走私分子則假扮工程船，駛入該海域。海關相信因內地疫情受控，經濟活動恢復，對高價貨品有龐大的需求，所以走私分子亦提升運載船隻的性能、加大船隻的體積，以及運用較大馬力的外燃機，提升船速至40至50海哩，加大運載能力及減少所需的時間。

海關首次檢獲用於發掘虛擬貨幣的顯示卡，合共288張，每張約6,000至7,000元港幣，總值約200萬元。（陳諾希攝）

行動中，海關人員檢獲大批高價值貨品，總值3,100萬元，當中有一半為高價食材，包括海參、花膠、魚翅、燕窩等，總值1,600萬元。其次為電子產品及零件，如手提電話、屏幕、中央處理器記憶體，以及用於發掘虛擬貨幣的顯示卡，總值1,200萬元。最後是名貴化妝品、日本酒等，總值1,200萬元。

今次亦是海關首次檢獲用於發掘虛擬貨幣的顯示卡，合共288張，每張約6,000至7,000元港幣，總值約200萬元。根據資料顯示，該款顯示卡剛剛於3月中在全球發售，該顯示卡插入電腦內，會加速電腦運算，可以提升挖掘虛擬貨幣的機會。海關指，比特幣及以太幣由去年12月分別每粒2萬及500元美金，升至今年4月近6萬及2,100元美金，故為走私分子偷運相關顯示卡提供極大誘因。

海關指，今年第一季海上走私數量有上升趨勢，截至4月2日，海關共偵破22宗的海上走私案件，比去年同期的13宗，上升了70%。而海關今年首季檢獲物品的總值1.2億元，比去年同期的5,600萬元，大幅上升1.1倍。

海關估計，海上走私數量上升與內地疫情受控、經濟活動恢復的情況有關。因走私分子以水路方式運送大批貨物到內地轉售圖利，可逃避內地的稅項，而這批貨物的徵收的關稅高達150至200%，如成功走私，可逃避接近約2,900萬元的稅款。