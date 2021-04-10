涉管有低能量炸藥、冰毒等　警拘柴灣筲箕灣6男女　包括黑幫成員

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-10 19:49

警方根據線報，昨日（9日）於柴灣及筲箕灣拘捕6男女，涉嫌管有100克黑色炸藥、冰毒及藏有工具可作吸食毒品用途，當中3人有黑社會背景。警方表示，仍在調查炸藥用途，問及是否與反修例或黑社會事件有關，警方回應指不排除任何可能性。至於炸藥的實際成分及傷害性仍有待調查，但根據份量，有關炸藥經引爆可作中短距離傷害。

港島總區重案組第1A隊主管高級督察唐為國交代案情表示，前日（8日）警方收到線報，指柴灣環翠邨富翠樓一個單位有人藏有爆炸品。昨日（9日）清晨，人員到單位搜查，於屋內搜出一個接駁電線膠樽，為未完成的爆炸裝置，並檢獲約100克黑色粉末、鋼絲堆及16.7克懷疑冰毒。

經爆炸品處理課人員初步檢驗後，證實黑色粉末屬低能量炸藥。警方當場拘捕單位內一名非華裔男子、一名男子及兩名女子，包括屋主，涉嫌「管有炸藥」及「管有危險藥物」。警方其後再鎖定筲箕灣耀東邨耀輝樓一單位，拘捕相信涉案另外的1男1女。警方於處所內搜出1.3克冰毒及吸食毒品的工具冰壺。

3男3女被捕人士年齡介乎24至46歲，分別報稱無業、裝修工人及家庭主婦，當中3人有黑社會背景。6人現正被扣查，案件交由港島總區重案組第一A隊調查。警方提醒，若市民看見懷疑爆炸品或可疑裝置，應該盡快以安全路線離開及致電999報警求助。