海關檢逾5.9萬個盜版電子小學試題庫　為歷來最大宗　5男女被捕

撰文： 彭愷欣 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-13 13:06

海關為打擊網上售賣盜版電子小學試題庫，於上周四（8日）展開執法行動，檢獲超過5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案，為有紀錄以來數量最多，並拘捕一男四女。

版權及商標調查（行動）課監督黃蕙荃稱，海關於去年尾接獲版權持有人舉報，指有人於網上平台出售懷疑盜版電子小學試題庫，海關人員於是透過大數據系統偵測及分析網上賣家於網上平台留下的數碼足跡，縮窄調查範圍後，鎖定多個網上賣家的平台專頁進行調查，其後再派員喬裝顧客進行網上試買。經深入調查及在版權持有人的協助下，海關於上周四採取執法行動，突擊搜查4個分別位於西營盤、沙田、粉嶺、將軍澳住宅單位，以及一間位於西營盤的補習社，檢獲一批涉案物品，包括逾5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案，檢取的檔案數字為歷來最大宗，檔案中涉及多間出版社的試題庫。

行動中並拘捕一男四女，年齡介乎39至55歲，報稱職業包括無業、家庭主婦及補習社老師等，案件正在調查中，所有被捕人士已獲准保釋候查。行動中亦檢獲5部電腦、4部平板電腦、一批外置記憶體、7部手機及一批懷疑盜版補習教材。

版權商標科技罪案調查組指揮官王誌賢稱，是次檢獲的電子小學試題庫涉及中文、英文、數學及常識科，每科目預備1萬條試題及參考答案。網上賣家於社交平台設立專頁，聲稱有一系列的呈分試、測驗、考試必備的試題可供購買，利用家長望子成龍的心態，以一些推銷用語，例如「求學不是求分數係自欺欺人」等字眼作網上招徠，有網上賣家甚至加入社交平台家長群組，藉以推銷盜版電子試題庫。

過程中賣家表現謹慎，會要求家長以私訊方式聯絡，有賣家為逃避海關執法，會要求家長提供子女就讀學校、甚至書單等以證實身份，然後以私訊方式收款、 提供附有盜版電子試題庫的超鏈結等。試題庫分不同年級及科目，售價由100元至600元不等。

現時本港有約10多間出版社，會製作教課書供應給全港500多間的小學學生使用，出版社亦會製作學校教師專用書及相關電子試題庫作教育用途，包括模擬試題、建議答案，試題庫只供學校老師使用，學校使用該教材時需向出版社繳費，惟出版社不會發售或公開發佈。