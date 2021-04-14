毒品快餐車拒查遭警車追撞截停　揭23歲司機口含Ｋ仔涉4宗罪被捕

撰文： 劉定安 陳永武 鄧海興 最後更新日期： 2021-04-14 16:19

一輛懷疑毒品快餐車，今日(14日)凌晨在葵涌遇警方截查時，司機突然開車狂飆突圍，警車啣尾追截800後將可疑私家車撞停，制服及拘捕司機，揭發他口含8包懷疑氯胺酮(K仔)，又在車內找到其他毒品，司機涉4宗罪被捕。

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事發於今日(14日)凌晨2時許，葵涌分區巡邏小隊人員在區內巡邏期間，於葵盛東邨盛樂樓對出，發現一輛福士私家車停在路邊，車上司機有可疑，警車於是停在附近警員落車上前了解。期間，涉事的福士司機疑發現有警員趨近，立即開車逃走。警車即尾隨追截。



私家車沿葵盛圍往葵盛西邨方向高速行駛，當駛過盛福街路口時，私家車突然越過雙白線，期間警車加速撞向私家車尾部，私家車登時失控橫亙路中，警員見狀立即落車打爆私家車車窗，並向司機發出口頭警告不果，遂以胡椒噴劑將他制服。警員於該名23歲姓林男司機口中，搜出8包約重15克懷疑氯胺酮，再於車內檢獲9包約重9.5克懷疑氯胺酮，毒品市值約為一萬六千元。而警員再為司機進行檢測，初步未能通過藥物測試。



此外，警犬亦奉召到場，協助在車上起獲懷疑毒品。警方以涉嫌「危險駕駛」、「在藥物影響下駕駛」、「販毒」及「拒捕」拘捕司機。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。據悉，一名便裝警員於制服疑犯期間手部受傷，須由救護員到場治理及送院。而由盛樂樓至事發現場，大約為800米距離。