24歲女子石樂蕎失蹤　消防續搜索　警：最後手機訊號於新蒲崗工廈

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-18 14:17

24歲女子石樂蕎（Dawn）周四（15日）離家後不知所終，家人在電腦發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山。失蹤三日音訊全無，現場消息稱，消防一度於山上一處險要山坡找到疑似屍體 ，救援人員經一輪搜索後抵達現場，確定該物體只是背囊及風褸，並不是屍體，搜救行動繼續，至目前仍未找到石樂蕎。消防指目前尋獲屬於石的帽及行山鞋，正分三路繼續搜索。警方透過電訊公司得知石女電話最後位置發射站，在太子道東714號捷景工業大廈，會循飛鵝山及太子道東工廈兩個方向繼續調查，目前為止「（石樂蕎）人喺邊仲係一個謎。」

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失蹤女子資料： 姓名：石樂蕎（Dawn） 年齡：24歲 身形：高約1.68米、中等身材，長面型，黃皮膚及蓄啡色及肩直髮 最後露面衣著：深綠色外褸、青色背包、Salomon行山鞋

西九龍總區總督察（行動）麥中保講解案情，指西九龍總區失蹤人士調查組調查並無放過任何線索，目前在香港醫院、出入境並沒有紀錄，正繼續聯絡酒店尋找石樂蕎。警方透過電訊公司得知石女電話最後位置發射站，是位於新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈，時間是周六（17日）上午8時19分。大批警員包括失蹤人員調查組、總區機動部隊、軍裝警員到工業大廈及附近一帶搜索。 警方又得到石女通話紀錄，致電號碼尋找線索，同時與家人保持聯絡。至周六晚有更多消息指在飛鵝山發現屬於石的物品，接報後與消防組織搜救行動，晚上開始警方派出60人，包括失蹤人員調查組、總區機動部隊、行山隊等，設立指揮中心，與消防互通資料，希望資源更好運用。

麥強調，在調查過程中警方一直發掘及評估線索，再決定進一步行動，呼籲市民提供失蹤人士消息。被問到為何手機訊號在新蒲崗工廈，但石身處飛鵝山，警方澄清「佢個人依家喺邊仲係一個謎」，一方面與消防繼續搜索，另一方面會繼續搜索行動以外的調查，暫時未有資料可得出結論。

行山人士昨（17日）晚7時許分享於飛鵝山行山時，在鵝肚棧道先後找到懷疑屬於Dawn的漁夫帽和行山鞋，兩件物件相隔大約20米。警方、消防、義務搜索隊通宵搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。

消防處當值助理消防區長梁柏豪表示昨晚10時33分接報一名女子在鵝肚棧道行山失蹤，處方立即派出3隊搜救隊及1輛救護車，在鵝肚棧道、扎山道及日落脊搜救，在晚上10時45分到達現場，在飛霞道設立集合點。消防派出12輛消防車、2輛救護車，60名消防及救護員，亦派出攀山拯救專隊、高空拯救專隊、搜救犬及無人機協助搜救。現時消防處將人員分為3隊，高空拯救專隊負責在險要山坡搜救、帶同搜救犬在行山路徑尋人、攀山拯救專隊則在叢林搜救。另外飛行服務隊、警察、民安隊亦參與行動，政府非常重視並會盡一切可行方法搜索失蹤者，呼籲幫助尋人的熱心市民「唔好再上山，因為山勢險要有機會構成危險，尤其是航拍機有機會阻礙搜救行動。」

他補充，昨晚在鵝肚棧道找到的一對行山鞋，經警方證實是屬於事主，但之後飛行服務隊發現的衣服並非屬於石樂蕎。

今早上6時許，飛行服務隊直升機到飛鵝山自殺崖一帶進行搜索。Dawn的表姐與警方失蹤人口調查組人員，在飛霞路等候消息。市民自發組搜救隊通宵搜索，上午8時半傳出消防員尋獲一具屍體的消息。據了解，消防呼籲協助搜救的行山人士下山，上午9時許消防員及警員等人員接手上山後，義務搜索隊陸續離開。民安隊亦參與拯救。上午10時許義務搜索隊表示聽到吹笛呼救聲，半小時後警方機動部隊等人員上山。

上午9時半飛行服務隊人員及數名消防員在找到漁夫帽的棧道附近降落，登山搜索。上午10時半警方機動部隊等人員上山。Dawn胞姊上午10時半在facebook表示，飛鵝山上警察、消防、民安、義工隊多隊人士搜救，呼籲未上山的人士不用上山，以免有危險以及影響搜救進度。