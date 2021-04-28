灣仔警區打擊交通違例　3日發1,546電子告票　首季告票多去年1倍

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-28 23:49

灣仔警區針對涉及單車或行人的違例交通罪行進行檢控，包括騎單車人士在電車綫內騎行阻礙電車行駛；在踏單車時無遵從交通標誌規定；行人不依照交通燈指示；身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路等。 在過去3天（26至28日）的行動中，共發出1,546張電子定額罰款告票。灣仔警區在本年第一季共發出4.8萬張定額罰款告票，與上年同期數字上比較上升一倍。警方會繼續嚴厲打擊違例駕駛及泊車行為，以保障交通安全及提高道路使用者的道路安全意識。

同時灣仔警區於本月9日至28日在灣仔及銅鑼灣區區內的交通黑點進行重點宣傳及教育，以提高市民對道路安全的意識。警方亦在區內加強交通執法，以科技協助打擊對道路使用者構成危險及造成阻塞的交通違例事項，包括在巴士站、行人過路處、路口及轉彎位附近違例泊車以及在限制區上落客貨等。

此外，西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊、九龍城警區交通隊聯同運輸署，今日（28日）在西九龍總區打擊違法學習駕駛行為，主要針對無牌教車、非學車時間學車、在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及學車時無掛「學」字牌等違規行為。

行動中，人員在西九龍熱門學車地點一帶截查33輛車輛，並向違規駕駛教師及學習駕駛人士進行票控，共發出12張傳票及13張定額罰款通知書，並拘捕一名因欠交交通違例罰款而被法庭通緝的男駕駛教師。