深水埗、觀塘兩店舖出售違禁電弧打火機　兩負責人被捕

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-04-29 18:25

警方巡查深水埗及觀塘兩間店舖，發現售賣被列為違禁品的電弧打火機，拘捕兩名男負責人及檢走75個電弧打火機。警方指電弧打火機能產生電流，如觸碰人體會造成刺痛及麻痺，呼籲店舖不要售賣相關物品。

警方於觀塘及深水埗兩店舖分別檢獲23個及52個電弧打火機。（林振華攝）

西九龍總區重案組總督察莊翹偉指，警方過去半年發現檢獲電槍及違禁武器有上升趨勢，深水埗警區於2021年1月展開代號「雷音」的行動打擊違禁武器。經過情報分析、資料搜集及巡查，發現深水埗一間地舖及觀塘一間店舖有出售違禁物品電弧打火機，據《火器及彈藥條例》，電弧打火機能輸出電壓對身體做成身體傷害。莊翹偉指當按住電弧打火機時，電弧會產生電流，如觸碰人體會造成刺痛及麻痺。

警方西九龍總區刑事部聯同深水埗警區刑事部人員於昨日（星期三）分別搜查該兩店舖，於觀塘及深水埗分別檢獲23個及52個電弧打火機，共值約1.2萬元。2名分別39及51歲店舖男負責人涉嫌「無牌經營槍械或彈藥」而被捕，2人現已獲准保釋候查，需於5月下旬向警方報到。案件交由西九龍總區刑事部人員跟進。

莊翹偉指案中檢獲的電弧打火機售價為150至200元不等，主要為充電式火機，來源包括向內地或海外供應商訂講，莊指據《火器及彈藥條例》，無牌管有及售賣電弧打火機屬違法，呼籲店舖不要售賣相關物品，市民亦不要購買以免誤墮法網。