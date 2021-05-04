33歲男子闖石籬邨單位　圖性侵獨居女戶主　涉入屋犯法及傷人被捕

撰文： 朱雅霜 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-04 18:23

警方拘捕一名男子，涉嫌入屋犯法及傷人。昨（3日）凌晨時份，疑犯潛入葵涌石籬二邨一單位，企圖性侵一名獨居女戶主，幸女戶主鎮定，與疑犯聊天近半小時拖延時間，並打電話向男友人求救。男友人及時趕至與疑犯糾纏，卻遭「爆樽」頭部受傷，疑犯隨即掠走財物後逃去。警方經調查後，昨午拘捕同一大廈男住戶。

疑犯33歲姓王，報稱任職酒樓經理，涉嫌入屋犯法罪及傷人罪被捕，其犯案動機仍在調查，他正被扣留作進一步調查。28歲女受害人手部受傷，29歲男受害人頭部受傷，送往瑪嘉烈醫院治理後出院。

葵青警區重案組第2隊主管吳廸深表示，昨日凌晨2時半，警方接獲報案，指一名賊人闖入石籬二邨石禧樓一個獨居女子單位，並企圖性侵女戶主，又將她的財物包括手袋等扔出窗外，女戶主借故打電話向男友人求救，男友人稍後趕到現場，並與賊人發生糾纏，其間賊人用一個玻璃樽襲擊男友人頭部，並奪門逃去，兩受害人隨即報警。

葵青警區重案組人員經深入調查後，迅速鎖定同一大廈一單位男住戶，於昨午將他拘捕。行動中，警方起回女受害人部分失物，並在疑犯家中起回女受害人衣物。警方會繼續遁不同方向調查，包括疑犯與受害人關係、疑犯精神狀況、入屋方法等。據悉，疑犯與女受害人不相識，事發時女事主保持冷靜，與疑犯聊天近半小時拖延時間，其間致電男友人求助。

吳廸深稱，警方非常重視案件，呼籲市民任何時候都要緊鎖門窗，以免不法分子乘機進入單位進行不法行為。