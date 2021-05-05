旺角廣東道住宅大廈起火　多人走避上天台　火警起因有可疑

撰文： 劉定安 陳永武 最後更新日期： 2021-05-05 05:20

凌晨零時許，當局接獲多名市民報案，指旺角太子廣東道1184至1186號一幢住宅大廈發生火警。消防接報到場發現有冒煙及火，遂拖喉上樓灌救，同時派員登樓協助居民疏散。據了解，上址有近20名居民，在消防到場前自行疏散到天台暫避；消防則協助10多名居民到地面安全位置。 現場可見，天台不斷有煙冒出。消防同時架起鋼梯、救護員則在地面戒備。現場消息稱，上址唐二樓一單位閉門失火，有兩名女住客疑吸入濃煙不適，登上救護車即場治理後，其中一人送院治理，另一人則拒絕送院。至於住在失火單位對面的住客指，由於火勢猛烈，其鐵閘亦熱到變形未能開啟逃生，需要等到消防員到場撬門才能逃走。

現場消息稱，涉事單位內有大量雜物，不時有害蟲走出，令居民苦不堪言。戶主平日會在大廈走廊睡覺，不會入屋。事發時戶主不在家。消防正調查起火原因，據悉，消防在現場懷疑探測到有助燃劑。



戶主姓黎，人稱「黎教授」，有街坊傳言他是九龍一間大學退休教授，但他向記者稱，自己在大角咀開舖做機器廠，由於對電子及五金方面「樣樣都識」，街坊遂給他「教授」的稱號而已。由於火警後單位盡毀，他隨後拿著細軟，自行步到大角咀。

警方指，於凌晨零時09分接獲報案，指旺角廣東道1186號一單位發生火警。消防將火救熄，初步調查相信上址一單位有雜物起火，事件有可疑。一名40歲印度裔女住客吸入濃煙不適，清醒送往廣華醫院治理。事件中約有26名住客自行疏散至安全位置。

火警發生後，戶主未有回單位，而是走到大角咀。(陳永武攝)