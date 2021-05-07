疫市炒風｜狂拍八達通索樣本包　網上出售一日賣30個　55歲男被捕

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-07 18:23

變種病毒襲港，深喉唾液的樣本收集包「一樽難求」，有不法份子竟轉售圖利，網上更出現炒風。早前揭發有人在網上二手平台以25元放售原為免費的樣本收集包，警方更發現部分定價5萬元。網絡安全及科技罪案調查科人員經調查後拘捕一名55歲男子，涉嫌干犯「盜竊罪」，人員發現他自五月初於清晨時份在太子地鐵站的自動派發機，使用多張八達通大量索取樣本包後，以每個25元的價錢，於不同的交易平台轉售圖利，至今共售出90個。

55歲被捕男子涉嫌在港鐵太子站內的自動派發機，使用多張八達通大量索取樣本包後，以每個25元的價錢，於不同的交易平台轉售圖利，至今共售出90個。(資料圖片）

警方留意到不同媒體近日報導網上炒賣樣本包事件，同時亦接獲市民舉報，網罪科人員隨即展開網上巡查，發現有不法分子在不同的派發點大量索取樣本包，並在多個網上交易平台轉售圖利，定價由港幣25元至5萬元不等。人員與不同網上平台進行交涉，指有關銷售活動疑屬違法，經介入後部分帖文已刪除。網罪科人員其後成功鎖定一名55歲本地男子，報稱無業，懷疑與近日在網上銷售樣本包的案件有關，並於昨日（6日）於太子以涉嫌「盜竊」拘捕該名男子。

調查發現，被捕人於5月初起，於清晨時間在太子地鐵站的自動派發機，使用多張八達通大量索取樣本包後，以每個25元的價格在不同的交易平台轉售圖利，並提供見面交收或收費速遞服務。行動中，警方於被捕人住所搜獲53個未用過的樣本包、用作索取樣本包的19張八達通卡及4部智能電話。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

網上有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。（資料圖片）

最高一日內出售30個

警方初步相信被捕人士獨自營運，他已銷售逾90個樣本包，客人約有20人，最高一日內可出售30個。被捕人囤積大量樣本包轉售圖利，違反政府派發樣本包的原意，相信他違反盜竊罪中不誠實地挪佔政府財物。警方會深入調查他犯案動機，並進一步徵詢律政司意見。

至於購買樣本包的買家有無違法，科網絡安全及科技罪案調查科技罪案組范俊業總督察指出，根據《盜竊罪條例》第24條，如果有人明知或相信貨品是贓物，仍作出處理、收受或變賣，有機會干犯「處理贓物罪」。

另外，范提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條所訂明的「盜竊罪」，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久剝奪該另一人的財產，即屬犯法，一經定罪，最高刑罰為判監10年。

范勸喻市民於抗疫關鍵時刻應該顧己及人，同舟共濟，同心抗疫，切勿作出自私行為，濫用政府抗疫資源，因會嚴重影響其他人，亦令有需要的市民無法適時進行檢測，而這些行為有違政府派發樣本包的原意，妨礙香港戰勝疫情的進度。

港鐵於多個車站擺放樣本收集包。(港鐵提供，圖為大圍站內)

為配合自覺有較高感染風險及輕微不適的市民接受病毒檢測服務，醫管局透過轄下47間普通科門診診所派發樣本收集包和收集樣本，亦在全港121間郵政局增設樣本包派發點，為方便市民，政府更於20個港鐵站設置自動派發機。巿民可以免費領取樣本收集包。

港鐵早前回覆傳媒查詢時曾表示，會再加強相關告示提醒乘客。港鐵特別額外聘請承辦商保安人員，在場維持秩序。如保安人員留意到巿民持有多張八達通並希望領取多個收集包，他們會要求巿民重新排隊。若遇到巿民不合作的情況，承辦商人員若作出勸喻後不果，會要求車站職員協助，或在有需要時報警求助。