61歲退休男誤信低息樓宇貸款失340萬元　警拘7男女涉串謀詐騙

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-15 16:52

六旬退休漢接「銀行職員」電話誤信樓宇貸款，被騙340萬元保證金，警拘7男女。警方於上周三（5日）接獲一名61歲男子報案，指早前接獲一名自稱銀行職員的男子來電，聲稱可安排1000萬元的樓宇貸款。男事主到旺角商廈辦公室商談，有自稱律師的人士要求保證金以完成貸款程序。事主按指示交出約340萬元後，未能取得任何貸款或取回保證金，懷疑受騙遂報案。旺角警區重案組人員經深入調查後，昨日（14日）下午在旺角區及紅磡區共拘捕5男2女，全部為本地人士，年齡介乎18至43歲，涉嫌串謀詐騙。所有被捕男女現正被扣留調查。

旺角警區重案組第一隊案件主管陳浩軒高級督察表示，今年5月，警方接獲已退休的受害人報案，指早前接獲一名自稱銀行職員的人士的傳銷電話，訛稱可以提供低息樓宇貸款，聲稱可提供1000萬元的貸款，受害人信以為真，按指示前往旺角一商業中心的辦公室，上址佯裝為律師樓。一名自稱律師的騙徒與受害人商談細節，騙徒聲稱代表銀行處理貸款，然後要求受害人提供保證金以完成貸款程序，受害人不虞有詐，簽署協議書並按騙徒要求交出340萬元支票。騙徒其後失聯，受害人向銀行查詢後始知遇騙，遂報警求助。

旺角警區重案組聯同商業罪案調查科展開深入調查及情報搜集後，鎖定詐騙集團多個不同角色的成員，昨日（14日）時機成熟時，於旺角及紅磡拘捕5男2女，年齡介乎18至43歲，大部分人報稱無業，有人從事運輸工人。警方在被捕人士身上共檢獲約38萬元現金、多張銀行卡及他們犯案時身穿衣物。被捕人士現正被扣查，不排除有其他人士被捕。

陳指出，由於詐騙集團成員扮演不同角色，例如銀行職員、律師等，並以不同電話聯絡受害人，向受害人講解收取保證金原因，儘管一些受害人的防範意識高，惟騙徒的技巧仍會令其墮入騙局。

警方拘捕7男女涉串謀詐騙。（陳浩然攝）

商業罪案調查科張文瀚高級督察指出，警方留意到有不同受害人收到騙徒電話，騙徒假扮銀行職員或財務中介公司職員，聲稱有特低息貸款或樓宇按揭貸款，要求受害人預先交出一筆金錢才可獲批貸款，包括要求交保證金、行政費、手續費等；或指示受害人將一筆款項存入指定銀行戶口，聲稱用作開啟投資戶口用途，或用作資產審查用途；甚至會要求受害人到指定財務公司借貸，然後匯入一個指定銀行戶口，聲稱受害人不用還錢。然而，將款項存入指定銀行戶口後，便等同交給騙徒手中，騙徒隨即失去聯絡。貸款案的受害人遍及不同階層，包括專業人士、無業等。警方於2021年第一季錄得37宗同類案件，涉及金額約1200萬元，而2020年同期則錄得164宗，金額約2900萬元，雖然數字有回落，但涉款金額大，反映情況仍然嚴重。

他提及，騙徒可用其他方法得到受害人的資料，當市民收到自稱銀行職員來電時，應核實對方身份，致電相關銀行查詢；聘用有信譽的律師樓；拒絕向中介公司交出保證金、行政費、手續費，貸款申請的不同階段都不應將金錢交予第三者；市民懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222。