屯門公路私家車逆線行駛　司機為81歲患腦退化教車師傅

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-16 17:46

網上今日（16日）熱傳多段車cam片段，顯示一輛白色私家車深夜於屯門公路快線逆線行駛，沿途打死火燈，與多輛車錯身而過，驚險萬分。有短片上載者稱，涉事私家車是一輛駕駛學校車輛，事件引起網民熱議，不少人認為應該調頭，「一見冇車就好調頭啦」。 警方稱，今凌晨接獲市民報案後進行掃蕩，將懷疑涉案私家車截停，證實一名疑患有腦退化症81歲男子於案發時駕駛涉案私家車，而登記車主為一所本地駕駛學校。據了解，該老翁為一名教車師傅。警方會通知運輸署考慮取消其駕駛執照，亦不排除控告他「危險駕駛」。

警方表示，清晨約4時接獲市民報案，指於屯門公路新界方向，有一輛私家車逆線行駛。警方遂派員於上址進行掃蕩，並於屯門公路近大欖隧道支路附近，將懷疑涉案私家車截停。經初步調查後，證實一名疑患有腦退化症81歲男子於案發時駕駛涉案私家車。該男子持有有效駕照執照及駕駛導師執照，而涉案私家車登記車主為一所本地駕駛學校。事件中，無人受傷及沒有財物損毀。

案件仍在調查中警方會通知運輸署考慮對涉案人士作出取消其駕駛執照之安排，並不排除稍後控告涉案人士「危險駕駛」及其他相關交通罪行。案件交由新界南總區交通調查組跟進。

根據香港法例第374B章，道路交通（駕駛執照）規例，若70歲或以上的申請人健康情況不宜駕駛及控制其申請所關乎種類的汽車，運輸署署長有權拒絕向其發出或重新發出駕駛執照或拒絕將其續期。另外，70歲或以上的人，如申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照，於申請時，須附有註冊醫生所發證明書，證明申請人於提出申請前4個月內的健康狀況宜於駕駛及控制該種類的任何車輛。