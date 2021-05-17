八鄉鐵騎士自炒稱避狗僅自己受傷　目擊者踢爆疑叫受傷女乘客離開

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-05-17 18:10

周日（16日）下午，一輛電單車於八鄉荃錦公路失事，20歲男司機手腳受傷，自行報警及送院。據了解，警方接獲的報案中，有人報稱因為閃避狗隻而「自炒」，只有男司機一名傷者。惟其後有自稱目擊者的人士，在網上「踢爆」意外中還有一名女乘客受傷，男司機卻離奇地着她先行離開，質疑有人妨礙司法公正；該目擊者更指因此事而遭人恐嚇。 事件在網上引發熱議，有人極速將司機「起底」，並關注該司機是否「P牌」；事後該司機則在社交平台作出回應，強調「無落假口供」及沒有作出恐嚇行為，但始終未有提及相關女乘客。

涉事車禍發生於周日下午約1時28分，一名姓歐陽（20歲）男子駕駛電單車，沿荃錦公路落斜，駛往元朗方向。途至八鄉近石崗村對開時，據報因為閃避狗隻「自炒」，他事後自行報警。警方表示，意外中只有該名男司機手腳受傷，他被送往博愛醫院治理。

及至周日晚上，有網民在facebook群組發帖，「踢爆」該宗意外不只男司機一名傷者，指事發時涉事電單車上，另有一名身穿白衫的女乘客，意外後該女乘客同樣受傷。由網上圖片可見，該名女子膝蓋嚴重擦傷。據悉，發帖的網民當時在現場，並曾詢問涉事司機是否需要報警，對方卻表示「等條女走咗先」，質疑他妨礙司法公正；該網民更聲稱發帖後遭到恐嚇。

事件引發網民熱議，不少人認為司機刻意隱瞞，關注他是否「P牌」載客，並替受傷女乘客感到不值，指「好慘，傷咗仲要自己走！」、「好返都留疤痕啦！」、「戥個女仔痛！」有網民則將涉事司機「起底」，面對一連串撻伐，懷疑涉事司機亦在社交平台回應，他強調自己「無落假口供‥‥‥炒車係我首（手）車問題，其他既（嘅）責任野（嘢）我都無逃避」；字裡行間認為「有心人」刻意炒作，但澄清沒作出恐嚇行為，「不過搞到你畀人騷擾都令到我非常過意唔去」，但由始至終仍無提及相關女乘客及為何她會離開現場。

警方發言人表示，昨日下午約1時半接獲一名20歲姓歐陽男司機報案，指他駕駛電單車沿荃錦公路往元朗方向行駛，至石崗村對開時因避開狗隻而失控倒地受傷。人員接報到場，該名司機手腳受傷，清醒被送往博愛醫院治理。案件列交通意外-有人受傷，由新界北總區交通意外調查組跟進，暫未有人被捕。警方會審慎考慮所有證據，並根據事主及尋找目擊證人提供的資料跟進調查，以認真及專業的態度處理。