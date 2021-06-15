「旺角鳩嗚團」被食環署清場檢走旗幟、燈牌　八旬成員：重新嚟過

撰文： 魯嘉裕 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-15 23:36

今（6月15日）為反修例示威者梁凌杰逝世兩周年，由2014年雨傘運動後一直於旺角西洋菜南街擺檔的「旺角鳩嗚團」，今晚8時許被食環署人員聯同警方人員，到場清走物資包括插於欄杆的旗幟，以及一個正播放有關梁凌杰逝世事件的LED燈牌。 85歲「鳩嗚團」成員吳伯事後稱，署方人員聲稱他們展示未經批准展品，將向他提出檢控，吳伯稱自己及團友仍會繼續上街。食環署指行動中共移走20件未經許可或不遵照《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》展示的路旁非商業宣傳品，並向兩人展開檢控程序。

食環署人員聯同警方到場清走物資包括旗幟等，事後現場只剩下多張櫈、雨傘及悼念六四標語等。（楊嘉朗攝）

今日晚上8時許，多名食環署人員聯同警員，到西洋菜南街鳩嗚團擺檔的位置，警員先於行人路上拉起橙帶，其後食環署人員進行拍照，其後指示清潔工將「鳩嗚團」物資包括旗幟，以及一個正播放有關梁凌杰逝世事件的LED燈牌拆走。另外食環署人員亦紀錄吳伯資料，其後於晚上9時許離開。

吳伯表示食環人員稱將向他作檢控。（楊嘉朗攝）

吳伯事後受訪時指，食環署人員以展示未經批准展品為由將其物資沒收，自己為「鳩嗚團」最年長的成員，於數個月前曾有食環人員到場，在他不為意時檢走數支直幡，又警告他如再擺檔會作出檢控，惟是次署方聯同警方將所有旗幟清走則屬首次。吳伯指「鳩嗚團」至今已成立2300多日，早已預料會受打壓，今次是「打回原形，重新嚟過」，暫時不會再擺設其他展品，但自己及團友仍會繼續到西洋菜南街，「一人擔把遮企吓」。

食環署：移走20件宣傳品 將檢控2人

食環署發言人表示，署方行動中共移走20件未經許可或不遵照《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》展示的路旁非商業宣傳品，並向兩名涉嫌違反第132章第104A(1)(b)條的人士展開檢控程序，亦會向相關人士追討移走費用。署方又指不時會與相關部門採取聯合行動，移走未經許可或不遵照《指引》而展示的路旁非商業宣傳品，以保障道路安全及保持市容。