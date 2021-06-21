車Cam直擊｜吐露港公路貨車扭避切線私家車　舞龍般失控撞壆翻側

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-21 18:50

吐露港公路發生驚險交通意外，一輛貨車據報切線時，扭軚閃避後方一輛連切兩線高速駛至的私家車，導致失控在公路上「舞龍」，繼而撞向路中石壆及翻側，貨車司機雖被困車內，幸僅受輕傷，逃過一劫。 網上流傳事發時的車Cam片段，可見一輛白色私家車高速由第二線切至第四線，當時沿三線行駛的貨車正切往四線，驚見私家車從後方駛至，司機急忙扭左軚，結果貨車失控，在三條行車線之間「舞龍」，然後車頭猛撼路中石壆，繼而向右傾側後再彈起，並在路面上翻滾。後方的車輛及時減速及閃避，幸未被波及。

+ 5 + 5 + 5

事發於今（21日）中午12時許，一輛貨車沿大埔吐露港公路往沙田方向行駛，其間由三線切線往四線，適時一輛私家車沿二線而行，高速連切兩條行車線至四線。姓杜55歲貨車司機驚見私家車高速駛至，立即扭軚閃避，失控撞向公路中間石壆，其後翻側。貨車司機一度被困車內，其後自行離開車廂，他手及腳受傷，毋須送院。而涉事私家車則已駛離現場。

案件列作交通意外有人受傷，新界北總區交通部交通意外調查隊第二隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800或3661 3851與調查人員聯絡。