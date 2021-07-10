2500萬元存倉名酒不知所終　上市公司前CEO涉盜竊被捕

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-07-10 22:52

上市公司前CEO被揭私下拍賣生意伙伴存放的名酒，昨日涉嫌盜竊被捕。該名42歲男子去年受生意伙伴委託，將一批約900支的名酒存放在酒倉，其間疑隱瞞對方，將部分的名酒拍賣圖利。至上月對方要求取回該批名酒，但男子未能全部歸還，其中總值約2,500萬元、合共489支的名酒不知所終，最終男子被警方拘捕。根據該上市公司資料，上月一名姓梁男子辭任並退任公司行政總裁、執行董事。

警方拘捕一名男子涉嫌盜竊，據悉是上市公司前CEO。（警方提供圖片）

一名男子去年9月委託其生意伙伴，將約900支名酒暫存於屯門洪祥路一貨倉，其後男事主在今年6月要求取回該批名酒，但對方未能歸還其中總值約2,500萬元、合共489支的名酒，男事主於是報警求助。屯門警區重案組接手跟進，鎖定一名目標男子，並於昨日（9日）在九龍區拘捕一名42歲姓梁本地男子，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

據了解，被捕男子為一間上市公司的前行政總裁，疑受託儲存該批名酒後，私下拍賣該批名酒圖利。後來事主要求取回名酒，被捕人無法歸還，事件終東窗事發。翻查資料，該上市公司在港經營銷售和批發各類葡萄酒及烈酒產品，6月曾有高層的人事變動，一名姓梁男子辭任並退任公司行政總裁、執行董事等職務，指希望投入更多時間處理個人事務。

警方呼籲市民要妥善保管貴重財物，如需委托或租用貨倉儲藏財物，可找信譽良好的公司及保留相關紀錄及單據，以保障物主權益。另外，當有人向你兜售一些來歷不明的貨品，如有懷疑，千萬不要購買該批貨品，並應立即報警求助。

警方重申，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。