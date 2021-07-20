八鄉村屋變年產一噸大麻種植場　海關拘1男檢3600萬元貨　2人在逃

毒販利用新界村屋作掩飾種植大麻，海關經情報分析及調查，本周日（18日）搗破元朗八鄉蓮花地一大麻種植場，拘捕一名無業男子，並檢獲383棵、共重250公斤大麻，市值約3,600萬元。今次破獲的種植場之大、大麻利潤之豐厚，估計一年就可生產約一噸大麻，市值達到約1.5億元。行動中海關鎖定另外兩名與案有關人士，正追緝他們歸案。



現場是八鄉蓮花地一幢三層高村屋，當中兩層用作大麻種植。海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮今（20日）午交代案件，指上星期海關毒品調查科鎖定涉事村屋，並於周日(18日)採取行動，持法庭搜查令掩至村屋搜查，發現村屋內被改裝成為大麻種植場，內設冷氣、抽風系統及太陽燈等一直運作。人員在場檢獲383棵不同大小、處於不同生長階段的大麻，共重約250公斤，估計市值約3,600萬元。

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行動中，海關人員在上水區拘捕一名34歲本地男子。被捕男子報稱無業，調查顯示他租用上址村屋，估計涉事村屋自今年初被租用，用作大麻種植，運作約2至3個月。方續稱，以大麻生長周期約3至4個月可以收成計算，估計涉事村屋的大麻種植場，一年可生產約一噸大麻，市值達到約1.5億元。

至今早，政府化驗所人員協助到涉事村屋搜證。消息稱，涉事村屋月租3.8萬元，該大麻種植場疑有黑社會在背後操控。方向榮表示，連日內海關鎖定另外兩名與案有關人士，人員在單位內檢取部份生物特徵，包括指模及DNA等，海關有信心短期內可追緝到有關人士。海關相信涉案大麻主要供應本地市場，正調查是否有部份大麻已流入市面。

海關引述禁毒處數據，顯示今年首季大麻吸食人數明顯上升，較去年同期上升五成，21歲以下吸食大麻人士，上升幅度更達六成。根據《危險藥物條例》，種植大麻為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年，而販運危險藥物，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁。