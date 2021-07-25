荃灣平治行車證過期　遇警截查反抗　37歲司機涉襲警等5罪被捕

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊一連兩日（7月24至25日）凌晨時份，在區內打擊藥駕及酒後駕駛行動。今（25日）早7時許，警方在荃灣巡邏期間，利用自動車牌識別系統偵測到一輛平治私家車行車證過期近一年，惟平治司機高速駛走，警員立即展開追截，成功在德士古道及楊屋道交界截停該輛掛中港牌的平治。37歲男司機疑以手襲警，最終與47男乘客同被警員制服。

警犬奉召到場，警員檢獲懷疑毒品，遂以涉嫌「襲警」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」5罪拘捕男司機。



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警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（7月24及25日）凌晨在區內進行代號「QUICKCHASER」的打擊藥駕及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，共截查515輛車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。行動中有19人，分別16男3女，年齡介乎27歲至59歲），因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。

另外，自動車牌識別系統偵測到兩輛私家車行車證過期，人員遂截查兩輛私家車調查。人員在其中一車上檢獲約53克懷疑「冰」毒及一個用飲料樽製成的懷疑「冰」壺。男司機進行快速口腔液測試後呈陽性，該32歲男司機涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「藏毒」及「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；車上另一名26歲女子則涉嫌「藏毒」及「藏有可吸食毒品工具」被捕。

而另一輛私家車行車證過期近一年，人員於德士古道及楊屋道交界截停該車後，男司機於人員搜查時曾經反抗，並於其身上檢獲約兩克懷疑氯胺酮，男司機進行快速口腔液測試後呈陽性，該37歲男司機涉嫌「襲警」、「藥後駕駛」、「藏毒」、「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；車上另一名47歲男子則涉嫌「容許他人駕駛未獲牌照車輛」及「容許他人駕駛時未有第三者保險」被捕。

另外，人員於截查一輛客貨車時，發現其行車證已過期，37歲男司機涉嫌「駕駛未獲牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。人員亦發現一名涉嫌因欠交罰款而被通緝的38歲男司機，遂對其作出拘捕。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除了會被罰款，亦會判處入獄，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。