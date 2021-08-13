觀塘印刷公司男工用切紙機切傷手　送院治理

撰文：林朗天
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今（13日）下午2時許，觀塘駿業街駿運工業大廈一間印刷公司內，一名男工人使用切紙機期間，疑不慎切傷手部。工友見狀即時報案求助。警方事後到場調查。

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