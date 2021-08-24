三年兩宗安全島車禍　香港仔裝防撞欄　大埔區議會將商討改善措施

大埔有的士疑衝燈撞安全島釀2死8傷慘劇，令人關注安全島設計是否存有隱患。香港仔前年亦發生涉及安全島的嚴重交通事故，的士失控掃欄剷上安全島，導致10人受傷，其中2女危殆。《香港01》記者今日（24日）重返香港仔事故現場視察，發現下午時間該行人過路處人流如鯽，安全島亦加裝防撞欄。

至於大埔車禍中的安全島是否有改善空間，有專家甚至提出移除安全島。有大埔區議員指區議會將開會討論意外，檢討有否改善空間，惟他引述運輸署解釋上址安全島用作安置交通燈柱，而且「綠公仔」維持時間長26秒，足夠途人過路，認為更應關注駕駛者態度或車輛機件問題。



▼▼2019年5月27日香港仔車禍現場情況▼▼



▼▼2021年8月24日香港仔車禍最新情況▼▼



2019年5月27日，一名70歲的士司機於漁光邨接客後，沿路落斜，失控剷上香港仔大道安全島，掃冧交通燈及鐵欄，撞傷多名途人。意外中10人受傷，包括的士司機、4名乘客及5名途人，其中2名女途人危殆。

翻查事發當日的現場照片，可見安全島當時的設計只有鐵欄杆，故的士撞爛欄杆後，便直衝上行人路。當時南區區議會就曾道路設計作檢討，有區議員曾提出取消安全島，讓途人一次性過馬路，惟最終運輸署未有接納。記者今日到上址查看，發現安全島加裝防撞欄。

香港仔街坊黃女士表示，她仍記得2019年的嚴重車禍，坦言上址車速不算快，仍時有發生交通意外，大多涉及途人亦不依循交通燈號過馬路。她續指，自己平日過馬路會小心，守規矩按燈號過馬路。

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至於今次發生奪命車禍的大埔廣福道，警方仍然調查肇事原因，包括的士的機件性能、司機的精神狀態及路面情况調查。由於的士當時撞向安全島燈柱後，再剷上安全島撞傷9名正在過馬路的途人，更有孕婦被捲入車底，該個安全島的設計是否有改善空間亦受到關注，有專家更提出應該要取締安全島。

大埔區議會副主席劉勇威表示，區議會將在九月大會跟進意外，亦會嘗試約見運房局或運輸署官員商討改善建議。惟劉指出，事發後他與運輸署人員了解馬路設計，知悉涉事路段之所以會有安全島的設計，是因為需要安置交通燈柱，加上指示行人過路的交通燈「綠公仔」由亮燈至閃燈結束，總時長為26秒，一般而言，途人有足夠時間橫過馬路而毋須在安全島停留。

他又指，以今次意外而言，肇事的士疑抽頭衝燈，以一個不正常的方向撞向安全島，正在橫過馬路的途人避無可避，反映事件未必與安全島有直接關係，直言取締今次意外中安全島的做法是「斬腳趾避沙蟲」，反而應該審視意外是否與駕駛者態度或車輛機件問題。不過，區議會仍會討論安全島有無可以改善的措施，包括是否可以在交通燈前後加裝防撞設施。

運輸署﹕如無安全島 途人在路中等候沒防護

運輸署回覆指，安全島是輔助行人橫過馬路的設施，能讓行人在到達馬路中央位置時停步，再看清楚另一邊馬路的交通情況，然後在安全情況下才繼續橫過馬路。至於燈號控制的行人過路處，有時亦需要行人在中央地帶設置的安全島停步，看清楚另一邊馬路的燈號及交通情況，才繼續橫過馬路。

運輸署會因應行人流量，設計讓行人有足夠的地方等候橫過馬路，亦會豎立反光或會發光的安全島標柱，提示駕駛者應靠安全島的左方或右方駛過。假如沒有設置安全島，行人便需在馬路中央或在行車線之間站立等候，沒有任何防護，容易引致交通意外。

除了在交通較繁忙的燈號控制行人過路處需要行人分段橫過馬路，以減輕交通擠塞外，現時燈號控制的行人過路處的設計，已盡量讓行人有足夠時間抵達對面行人路，而無須停留在路中央的安全島等候。

警方正就大埔發生的交通意外進行調查。如發現道路環境需有改善的空間，運輸署會作適當跟進。

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