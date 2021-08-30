大角咀屋苑內捉蟒蛇被指太用力　32年經驗蛇王解釋捉法

深水埗蛇王協日前於社交網站發布於屋苑捉蟒蛇影片，網民有讚有彈，部分人擔心蛇王過於用力會傷及蟒蛇，亦有人讚蛇王「手到擒來」。《香港01》記者向當日捉蛇的蛇王周先生了解，他解釋捉蛇時會平衡個人及蛇的生命安全，先捉住蛇尾、再擒蛇頭，扯住蟒蛇以拉直蛇身，令牠離開水喉。他又指捉蛇時會避免扭斷頸部，力度不會太大。由於蟒蛇屬受保護動物，會由警方交予嘉道理農場處理。



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深水埗蛇王協上周六（28日）於facebook發布一段在大角咀屋苑的捉蛇影片，片中一條長約1.2米的蟒蛇蜷縮在近天花板的鹹水喉，一名蛇王雙手戴上勞工手套，並攀上一條木梯，然後徒手捉住蛇尾，再快速地擒住蛇的頭部。他曾用力扯直蛇身，嘗試令牠離開水喉無果。後來蛇王緊抓住蛇的頭部，另一隻手慢慢將蛇拉離水喉，最終成功擒獲蟒蛇。

網民指蛇王捉蛇手法的意見兩極，有人讚蛇王是高手，手到擒來，並懷疑是屋苑有人走失飼養的蟒蛇。有網民則認為蛇王太過用力，擔心可能會令蟒蛇受傷。有人指蛇王使用的木梯可能不夠安全，隨時人蛇俱傷。蛇王協在facebook回應網民留言時希望網民見諒，指「事後回帶，係大力咗，不過可能係同事站在高梯上工作，想快點完事」。

記者到蛇王協了解，蛇王周先生指當日他接獲警方求助後，前往大角咀一個屋苑捉蛇，發現垃圾房內有一條蟒蛇匿藏在高約2.5米、近天花的鹹水喉。現場只有一條2米高的木梯，而牆角放有一堆無法移離的物品，經評估現場環境後，他終決定使用木梯捉蛇。他指希望盡快處理事件，在平衡個人及蛇的生命安全後，先捉住蛇尾，繼而擒住其頭部，以防牠掙扎及傷人，然後扯住蟒蛇，嘗試拉直蛇身以令其離開水管罅隙。

對於有網民指「太大力」，周先生則解釋自己由16歲起開始捉蛇，至今已有32年經驗，捉蛇時不會太大力，當時只是以很快的速度擒蛇，並指﹕「佢（蟒蛇）都係受保護動物，我扯佢嘅時候，會睇住佢條頸，唔好扭斷佢條頸，會就住嚟收」。當擒獲蟒蛇後，會交由警方處理，由於是受保護動物，相信會被送往嘉道理農場。