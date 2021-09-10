涉騙兩借貸人380萬　稱可加大銀行透支額　奧瑪按揭轉介董事被捕

警方近日接獲市民報案，指稱被「奧瑪按揭轉介」公司職員以協助開立銀行透支戶口增大借貸額為由涉嫌詐騙，其中一男一女被騙去共380萬元貸款，騙徒得手後，隨即失聯，並且辦公室人去樓空。

警方油尖區刑偵人員昨（9日）採取行動，於元朗拘捕該中介公司的男董事，呼籲其他受害人聯絡警方。



警方早前於8月至9月期間接獲兩名市民報案，指於今年1月至3月期間收到自稱「奧瑪按揭轉介」職員的電話，推介低息貸款服務。指示受害人到合法貸款公司借貸，並以協助開立銀行透支戶口增大借貸額為由，哄騙受害人將全筆貸款交給該公司處理。

油尖警區刑事調查隊第一隊主管葉恩樺稱，當受害人感興趣後，對方便相約事主到尖沙咀港晶中心辦事處簽約，受害人不虞有詐，在得到貸款後，就以現金或轉帳方式，將全筆貸款交給該中介公司職員。騙徒得手後，隨即失聯，受害人方知受騙。案中兩名受害人分別為47歲女子以及 58歲男子。分別任職水電工程以及保安，合共被騙超過380萬。

肇事辦公室人去樓空 警拘中介公司52歲男董事

警方經深入調查後，卻發現被指涉案中介公司辦公室早於7月時已人去樓空，其後鎖定一名骨幹成員，昨日（9日）以「串謀詐騙」罪於元朗拘捕一名52歲中國籍男子。被捕人報稱任職投資行業，經調查後，發現他是「奧瑪按揭轉介」的登記董事。被捕人涉嫌租借辦公室，推廣低息貸款，訛稱提供轉介服務進行詐騙，涉案男子正獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。案件仍在進行中，不排除拘捕更多人。行動中，警方檢取與案件有關的電子器材，包括電腦及手提電話等。

葉恩樺表示，近日接獲多宗同類報案，手法雷同，大多哄騙受害人將借貸交給公司，從而開立銀行透支戶口增大借貸額，又或者訛稱須在借貸期間提供資產證明、繳交手續費，往往騙徒得到款項，就會立刻消失。

警方呼籲，市民如接獲來歷不名的推銷電話，一定要核實對方的身分，以免墮入騙案。如要借錢，應選擇銀行或信譽良好財務公司，不要繳付任何中介費用、手續費，亦不要輕易將貸款交給第三方。如任何人懷疑受「奧瑪按揭轉介」所騙，應立即聯絡油尖警區刑事調查隊3661 9261。警方重申，串謀詐騙是嚴重罪行，一經定罪，最高可監禁14年。