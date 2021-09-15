搗西九龍工廈無牌吧賭檔　警拘126人　3保安涉「睇水」被捕

警方於西九龍區進行打擊區內工商大廈不法活動，搗破多個無牌酒吧、非法賭檔、毒品飯堂等，拘捕126人，當中包括3名涉嫌負責為無牌酒吧「睇水」的保安員，涉嫌「協助無牌賣酒」被捕。



警方行動中檢獲50萬現金、550萬籌碼、小量毒品、武器及大量酒類。（余睿菁攝）

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西九龍總區刑事部警司鄭俊傑指，近期有不法之徒為逃避防疫限制及警方偵查，將無牌酒吧及賭檔得活動遷往工廈有新趨勢，除有衛生風險及簡陋消防裝設問題，更因不少場所涉及三合會，相關非法活動成為三合會收入來源。西九龍總區反三合會行動組於今年5月至9月展開代號「焰洋」行動，打擊區內工商大廈不法活動。

行動中警方搗破5間無牌酒吧、2間非法賭檔、1個於住宅內經營的毒品飯堂及1個住家形式的兵器庫，大多涉三合會操控。被捕126名人士介乎16至82歲，部分人有三合會背景，被捕人當中包括3名涉嫌負責為無牌酒吧「睇水」的保安員，及2名涉嫌網上兜售毒品的人士。警方於行動中檢獲50萬現金、550萬籌碼、小量毒品、武器及大量酒類。

警方行動中拘捕126人，介乎16至82歲，部分人有三合會背景。（余睿菁攝）

西九龍總區反三合會行動組總督察李木易表示，無牌酒吧多於私人住宅或工廈經營，營運方式大同小異，例如只做熟人生意，新客則需要熟人帶同或推薦，才可入場。另外有中間人亦會要求客人預先將個人照片傳送給中間人，在場外經閉路電視核實樣貌後方可進入。另外場內外、大廈外或走廊都會加裝大量閉路電視，亦會聘請俗稱「睇水仔」的人在大廈附近或大廈內觀察，當發現疑似執法人員的踨影便會通知場所人士逃脫。

李木易指行動中拘捕包括3名保安員，有證據顯示3人向無牌酒吧提供情報以換取報酬，涉嫌「協助無牌賣酒」被捕。李木易重申，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。

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西九龍總區反三合會行動組署理總督察陳栢堅表示，有不法之徒用高尚住宅作無牌酒吧，包括一間樓高3層、位於高尚住宅區的無牌酒吧。另外警方亦發現有非法賭場門外以足浴店告示作掩飾。

西九龍總區防止罪案主任黃美愉提醒業主，如容許出租物業經營非法活動，有機會負上刑責，及因違反樓契而干犯《建築物條例》。黃美愉又指本港法例《保安及護衞服務條例》中列明保安員工作及責任，持牌保安員如干犯有關罪行可被註銷牌照，而僱用保安員的法團及管理公司亦有責任做好監管工作。

黃美愉表示西九龍總區與保安及物業管理公司協會，於2015年合作推出「警衛先鋒」計劃，聯繫79個物管公司，於西九龍區涵蓋943個物管，目的為提升業界與警方情報刑事收集工作，及將最新罪案消息及犯案手法向業界通報。